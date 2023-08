Régi hagyománnyal szakít Vilmos herceg, ha király lesz

Bár Vilmos herceg az egyik legnépszerűbb tagja a brit királyi családnak, egy bizonyos döntésével sokak szemében elásta magát.

Vilmos herceg ennek a hagyománynak nem fog eleget tenni királyként sem. Fotó: Northfoto

Vilmos nem akar kiltet viselni

A walesi herceg ugyanis nem hajlandó tradicionális skótszoknyát, kiltet viselni! Ez azért lenne fontos, ildomos, mert a brit uralkodót hagyományosan egyben Skócia királyának is koronázzák, a kilt viselése pedig évszázadok óta az ország kultúrájához tartozik. Ennek a brit királyi család férfi tagjai rendre eleget is tesznek, ha hivatalos ügyben járnak az országban.

Károly király büszkén viseli a kiltet, ám fia nem szívesen hordaná. Fotó: EWAN BOOTMAN

Károly és Fülöp viselte

Vilmos édesapja, a jelenleg uralkodó III. Károly király többször is magára öltötte már a jellegzetes ruhadarabot skóciai megjelenésein. Legutóbb júliusban, mikor a a Szent Giles-székesegyházban fejére helyezték a koronát. De gyakran lehetett látni ebben a viseletben II. Erzsébet férjét, Fülöp herceget is.

A trónöröklési sorrendben jelenleg első helyet elfoglaló Vilmos azonban a jelek szerint nem szeretné tartani magát ehhez a hagyományhoz, amit sok alattvaló nem néz jó szemmel.

III. Károly király és Fülöp herceg minden részletre figyel a tradicionális viselet esetében. Fotó: ANDY BUCHANAN

„Hagyják szegény embert békén!"

A BBC egy királyi családra szakosodott szakértője viszont így véli:

− Hagyják szegény embert békén! Szegény Vilmosnak így is annyi követelménynek kell megfelelnie. Még azt is a nagymamája határozta meg, hogy mit viseljen a saját esküvőjén, vagy hogy hogyan kell borotválkoznia. Ha kényelmetlenül érzi magát kiltben, akkor nem hiszem, hogy bárkinek rá kéne erőltetnie. Egyébként szinte minden jól áll neki, így bizonyosan abban is jól mutatna. De hadd legyen ez az ő döntése – szögezte le a szakértő.