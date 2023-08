Túl messzire ment – Pap Dorci alaposan helyretette egyik rajongóját

Pap Dorci a tőle megszokott karakánsággal tette helyre egy rajongóját, aki elmondása szerint egy ideje már zaklatja őt.

Dorci minden kérdésre válaszolt, a számonkérésre is! (Fotó: Markovics Gábor)

Számon kérték Pap Dorcit

Instagramján hirdetett kérdezz-felelek játékot a TV2-es showműsorokból ismert fiatal szépség, Pap Dorci. Többnyire barátságos kérdésekkel lepték el, például, hogy az Exatlon vagy Dancing with the Stars című műsort élvezte jobban. Dorci egyértelműen utóbbira szavazott, mint mondta: bármikor újra belevágna! De a fiatal lánytól azt is megtudakolták, bújós típus-e. Dorci elárulta, hogy nagyon is, sőt, az érintés a szeretetnyelve. Azonban akadt olyan, aki érdeklődés helyett inkább számonkérően fordult hozzá.

„Napi 126 ezer üzenet érkezik"

Az illető, akinek a kilétével Dorci tisztában van, azt hányta a szemére, hogy Dorci sosem válaszol a neki küldött üzenetekre. Úgy véli, a tévés személyiség bizonyára menőnek érzi magát attól, hogy nem méltatja őt válaszra.

Dorcinak erre is volt frappáns válasza:

Napi 126 ezer üzenet érkezik körülbelül, és nincs kapacitásom mindenkinek egyesével válaszolni.

Illetve vannak olyanok, mint például te is, akiknek egyszer megosztottam egy storyját, amiben megjelölt, azóta pedig konkrétan zaklat, kihasználva azt, hogy megkapom az üzeneted elsődlegesben. És szándékosan nem jelöltelek meg, szívesen – tette helyre Dorci a kommentelőt, akinek nem akart hírnevet szerezni azzal, hogy névvel teszi közzé az üzenetét. A válaszához néhány vigyorgó emotikont biggyesztett, jelezve, hogy már leginkább csak nevet a „rajongója" hozzáállásán.