Összetörve jelentkezett be Kállay-Saunders András: balesetet szenvedett

Kállay-Saunders András nagyon szomorúan, összetörve jelentkezett be. A rajongóit ugyanis arról értesítette, hogy nemrégiben balesetet szenvedett, és az MRI most kimutatta, hogy elszakadt a válla. Ez azért érinti nagyon rosszul, mert az énekes nagyon szeret gyúrni, és kijelölt maga előtt egy célt. Mivel azonban most nem emelgethet súlyokat, egy ideig nem érheti el a vágyott küllemet.

Tegnap kiderült, hogy az MRI kimutatja, hogy pár hete elszakadt a vállam, így természetesen véget ért a súlyemelés meg többfajta fizikai edzés. Eléggé el vagyok keseredve, mert keményen készültem egy célért. Nem minden megy úgy, ahogy tervezed, de feladni soha nem szabad. Ilyenkor újra tervezés, de a cél marad. Most nagyon bebizonyítom magamnak: nincs olyan amit nem tudok elérni!