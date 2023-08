Négykerékre cserélte biciklijét a világ leggyönyörűbb atlétája - Fotó

Jelenleg Zandvoort-ban van a száguldó cirkusz mezőnye, ahova sok csapat ismét több vendéget is meghívott magához. Így került a Williams istálló boxába a világ egykor leggyönyörűbb atlétájának megválasztott Puck Moonen is.

Fotó: Instagram/Puck Moonen

A biciklista a kétszeres W Series bajnokkal, Jamie Chadwikkel kapták lencsevégre, de ő is megosztotta saját Instagramján, hogy merre járt. 740.000-es követő táborának boldogan számolt be arról, hogy személyesen vesz részt a Holland Nagydíj futamán, köszönhetően a brit csapatnak.

A szépség a következőt írta:

Mindig öröm itt lenni @WilliamsRacing! Mérhetetlenül hálás vagyok, hogy veletek tarthattam Zandvoortban a Holland Forma-1-es Nagydíj alatt. Kérdés nélkül ti vagytok a legviccesebbek, és a csapaton belüli légkör is hihetetlen.

Puck Moonen nem először vett rész ilyen eseményen - írja a DailyStar. 2022-ben szintén ott volt a holland versenyen, amit akkor is a hazaiak kedvence, Max Verstappen nyert meg. A sportos bombázó egyébként maga is imádja a száguldást, így néha biciklije mellett versenyautókat is vezet, és szimulátorozik.