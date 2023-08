Esküvője miatt kért segítséget követőitől Nádai Anikó

Pár hete még azt találgatták a gyönyörű műsorvezető követői, hogy ismét gyermeket vár-e a tévés, amin a kétgyermekes édesanya eléggé ki is akadt. Nádai Anikó most pedig már az esküvőjét tervezi, melynek részleteibe is betekintést engedett.

Nádai Anikó és Hajmásy Péter már az esküvőt szervezi Fotó: Markovics Gábor

Már sokan vártak erre az örömhírre, ugyanis Nádai Anikó és szerelme, Hajmásy Péter még tavaly év elején jegyezték el egymást és már egy közös gyermekük is született. Ennek ellenére a pár mégsem kezdte el azonnal az esküvő szervezését, azt szerették volna ugyanis, hogy egy kicsit lenyugodjanak a dolguk körülöttük.

Most pedig úgy látszik, hogy végre elérkezettnek érezték az időt, hogy belevágjanak a szervezésbe. Erről maga Anikó számolt be Instagram-oldalán korlátozott ideig elérhető sztori formájában, amelyből az is kiderült, hogy az első lépések között van a menyasszonyi ruha kiválasztása.

Lassan elkezdjük szervezni az esküvőnket. De ez nem is olyan egyszerű dolog, mint ahogy azt az ember gondolná... Annak idején mondtam Petinek, hogy én sosem vágytam nagy lagzira, de valahogy most mégis fontossá vált számomra, hogy velem legyenek a legfontosabb emberek életem egyik legszebb és legmeghatározóbb napján

– írta Anikó. Az édesanya több fotót is megosztott a kiszemelt ruhakölteményekről és még egy szavazást is indított követői körében, hogy kinek melyik stílus tetszik jobban.

Első két fazonú menyasszonyi ruha:

Az esküvőszervezés első lépesi között a ruha kiválasztása szerepel Anikónál Fotó: Insta-sztori

A másik két lehetséges befutó stílus: