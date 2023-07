Luxus hajóról jelentette be Curtis és kedves az örömhírt: özönlenek a gratulációk

Curtis nem is lehetne boldogabb. Sokan azt gondolták, hogy drogos múltja a karrierjét is kerékbe töri, és hogy Kriszti nélkül esélye sincs a kiegyensúlyozott életre. Mindezekre azonban jócskán rácáfolt a sikeres rapper: hatalmasabbnál hatalmas bulikat ad, rengetegen kíváncsiak új dalaira, magánélete pedig valósággal ragyog. Judittal nagyon boldogok együtt, nemrégiben összeköltöztek, és azt is elárulták, hogy hamarosan akár lánykérés is várható. Most pedig fontos dolgot jelentettek be.

Curtis és Judit örömhírt osztottak meg / Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Az álompár ugyanis most arról számolt be, hogy immáron a 3. évfordulójukat ünneplik, ennek pedig meg is adták a módját: