Közös fotóval jelentette be Kulcsár Edina és G.w.M: máris összejött a következő

Mióta Gw.M Kulcsár Edinával kezdett járni, hatalmas hírnévre tett szert, és hazánk egyik legnépszerűbb rappere lett. Korábban is sikereket halmozott sikerre, mióta azonban a gyönyörű modell párja, számtalan új kapu nyílt meg előtte. Kulcsár Edina a Csutival való szakítása után nem sokáig viselte az egyedülálló anyák terhét: nagyon hamar felvállalta a rapperrel való kapcsolatát, azóta pedig rendszeresen megosztják a világgal, hogy mennyire szeretik egymást.

Fotó: Szabolcs László

Hamar igazi családdá vált az álompár, ugyanis együtt járásuk kezdete után nem sokkal megfogant Amira, a gyönyörű kislány pedig már meg is született. Most közösen számoltak be a nagy hírről: G.w.M máris új dalt adott ki, és a várakozások szerint hatalmas sláger lesz: