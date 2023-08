Kulcsár Edináékat sem kímélte a vihar: Magzatpózban öleltem magamhoz a kislányomat!

Rettegtem, felkeltettem Márkot, hogy csináljon valamit, de hát mit tudott volna csinálni? Igyekezett persze megnyugtatni, de most még ő sem tudott, pedig máskor bármikor sikerül neki. Magzatpózban feküdtem az ágyon, ölelve a kislányomat, hogy minél hamarabb vonuljon el a vihar. Közben még hat miatyánkot is elmondtam, hogy csak ezt éljük túl! Szörnyű volt, ilyet azért korábban nem éltem át. Hármasban voltunk itthon, Medi is Nina az édesapjuknál voltak, ők is mesélték, hogy hogy bátrak voltak, de azért kicsit féltek.