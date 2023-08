Kórházból jelentkezett be Weisz Fanni, segítséget kér!

Weisz Fanni mindig is nagyon szerette a gyerekeket, mi több, ő maga is nagyon készül arra az időszakra, amikor édesanyává válhat. A gyermekvállalás azonban néha olyan nehézségekbe ütközik, amire egy szülő sem készülhet fel. Fanni pontosan tudja, milyen gyermekként hátrányból indulni, hiszen siketségével pici kora óta küzd a család. Ezért is lehetett, hogy őt is érzékenyen érintette, amikor a Csodalámpa Alapítvány megkereste azzal, hogy segítsen a kis Ádámnak. Fanni azonnal igent mondott a felkérésre.

A sikeres modell azonnal igent mond, ha hívják, segít Fotó: Weisz Fanni

A minap osztotta meg Instagram-videójában a gyönyörű modell, amint a kisgyermeknek éppen egy laptopot ad át, aki így - míg kórházban tölti a napjait - tovább folytathatja a tanulmányait.

A 7 éves Ádám egy igazi kis HŐS. Rendületlenül küzd, hogy újra egészséges lehessen. Ami nekünk természetes, azért neki harcolnia kell.

– Szerencsére kitartása, édesanyja gondoskodása, és a Heim Pál gyermekkórház dolgozóinak munkája segítségével a gyógyulás útjára lépett. A kórház lehetőséget biztosít, hogy a hosszú időt kórházban töltő gyermekek ne maradjanak ki az iskolai tanulmányaikból, sőt ugyanúgy vizsgázhassanak, mint kórházon kívül élő társaik. Ádámnak kitűnő lett a bizonyítványa és nagyon szeretett volna egy laptopot a tanuláshoz. A Csodalámpa Alapítvány segítségével ez az álma megvalósulhatott

– írta Fanni, aki az örökölt szépségét szereti jó ügyekre "használni", ezért úgy tűnik, hogy az alapítvány és közte rendszeres lesz az együttműködés a későbbiekben is.

„Fannival meghatódtunk”

– Fanni időnként megmutatja, milyen szép, és ha már ezt kapta a természettől, legszívesebben jó ügyekre igyekszik használni. Elkísértem őt a kórházba, ahol egészen elképesztő az a hozzáállás, amit az ott dolgozók tanúsítanak nap mint nap. Amilyen energiákkal dolgoznak azon, hogy a szegény beteg kisgyerekek újra az egészség útjára lépjenek.

Fannival meg is hatódtunk azon, hogy Ádámka a kora ellenére milyen felnőttesen gondolkozott, amikor egy laptopot kért, hogy tanulhasson, ne maradjon le a tanulmányaival.

– Sőt, jókedvű volt, mosolygós, és az az öröm, amilyen boldog volt, hogy megkapta a laptopot, mindent megér! – mesélte Léránt Ágnes, Fanni édesanyja a Borsnak.

Fanninak ugyan még várnia kell a gyermekvállalás csodájára, de addig is, ott segít, ahol tud, és erre biztatja minden követőjét.