Kórházból jelentkezett be kislányával Young G: mutatjuk, mit lehet tudni

Ahogyan azt már megírtuk, Young G nem most éli legjobb időszakát. Jelenleg is küzdenek feleségével, Norinával a házasságukért, és bár nemrégiben Kanadában turnézott, folyamatosan innia kellett, hogy elviselje a családja hiányát. Emellett azt is lehet tudni, hogy van pár szorongása, így például nagyon fél a magasságtól és a repüléstől is, amit próbál leküzdeni.

Young G Béci kórházból jelentkezett be

Most felesége, Norina tett ki egy 24 óráig elérhető történetet az Instagramra, amelyben egy luxus magánklinikáról jelentkezik be. Közös kislányuk éppen csámcsogva énekel, a kórteremben pedig az énekes fekszik infúzióval a kezében. Aggodalomra azonban semmi ok, Norina ugyanis elárulta, hogy ez vitamin infúzió.

