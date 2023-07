Újabb szintet lépett Széphalmi Juliska és párja kapcsolata

Lassan már három éve döntött úgy Széphalmi Juliska és Sánta László, hogy szétválnak az útjaik. A táncművész jó ideig szingliként élte az életét, az anyaság és a munka töltötte ki a mindennapjait, ám kilenc hónappal ezelőtt újra rátalált a szerelem. Juliska semmit nem akart elkapkodni, megvárta a legideálisabb pillanatot, amikor megismerheti hétéves kisfia Kovács Richárd táncművészt, édesanyja új választottját. Pár héttel ezelőtt újabb fordulóponthoz érkezett az életük, mert megtörtént az első találkozás, azóta pedig harmóniában élik az életüket. Hamarosan már hármasban indulnak egy közös nyaralásra. Juliska a Borsnak mesélt a mindennapjaikról.

Juliska kiegyensúlyozott, boldog életet él Ricsi mellett Fotó: Széphalmi Juliska / Facebook

Minden egyedülálló édesanyának nehéz szituáció összeismertetni a gyereket azzal a férfival, akivel új életet akar kezdeni. Én is féltem, hogy ez majd sérülést okoz Lacikában.

A szüleim nekem is elváltak, nagyon rossz élményeim vannak azzal kapcsolatban. Amikor anyukámnak új párja lett, nehezen éltem meg – kezdte lapunknak. – Aggódtam attól, Lacika is hasonlóképpen fog érezni attól, hogy az anyukája már egy másik férfivel van. Felelős szülőként erre is gondoltam. Elsősorban magabiztosnak kellett lennem, hogy elég erős-e a kapcsolatunk, hogy újabb lépcsőfokot lépjen a kapcsolatunk – mesélte érdeklődésünkre.

Széphalmi Juliska néhány hete bemutatta egymásnak kisfiát és szerelmét

Juliska egyre többet beszélgetett Ricsivel a közös jövőjükről, átrágták, mit szeretnének egymástól.

Megbeszéltük, hogyan látjuk egymást a kapcsolatunkban. Közösek a célok, de ez csak úgy lehet teljes, ha engem elfogad anyaként, és velem együtt Lacikát is.

Meglehetősen érzékeny téma, okosan kell csinálni. Lacika hétéves, vele már lehet beszélgetni komolyan. Egyre többet meséltem arról, hogy újra boldog vagyok, van egy szerelmem, de nem zúdítottam rá kötelezően az ismerkedést, folyamatosan építettem fel – mondta a Madách Színház táncművésze.

Amikor elérkezettnek érezte a pillanatot a csinos édesanya, semleges helyeken kezdtek el közös programokat szervezni.

– Voltunk játszótéren, moziban, sok helyen.

Majd ahogy egyre többet találkoztak, jó volt azt tapasztalni, hogy Lacika kérdezősködik, mikor láthatja újra Ricsit, és azt is ő kérdezte meg, mikor jön el hozzánk. Ahogy teltek a napok, egyre több az igényük egymásra.

Ezek erősítettek meg abban, eljött az ideje, hogy már nálunk is aludjon. Most az első közös nyaralásunkra készülünk, Horvátországba megyünk, de már hármasban. Boldog vagyok, kiegyensúlyozott és kerek az életem – mesélte boldogan Juliska.

Első közös külföldi nyaralásukon is túl vannak

A szerelmesek nemrég Berlinben töltöttek néhány napot, ahonnan rengeteg közös élménnyel tértek haza.

Ez is fontos momentuma volt az életünknek, mert ez volt az első közös külföldi utunk repülővel.

Eddig csak átutazóban jártam Berlinben, most viszont volt alkalmam több napot ott eltölteni. Az utazásunk apropóját az adta, hogy a húgom kint tanul egyetemen, őt látogattuk meg, de egy nyaralásos kirándulásnak vettük. Fantasztikus és izgalmas volt, szinte minden nevezetességet megnéztünk és sokat romantikáztunk. Nem kell sokat várni az újabb közös utazásra sem, mert Horvátország után Korfura megyünk kettesben – árulta el lapunknak.