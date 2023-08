Friss hírek érkeztek a kétoldali infarktuson átesett magyar zenész állapotáról

Ahogy arról hétfő késő délután beszámoltunk, az MC Hawer és a Tekknő Mikijét kétoldali szívinfarktus érte. Kritikus állapotban került kórházba, azonnal meg kellett műteni. Lapunknak Hawer nyilatkozott a történtekről, és mindenkit arra kért, imádkozzanak és szurkoljanak társáért, hogy mielőbb felépüljön.

Miki hétfő délelőtt lett rosszul, azóta kórházban ápolják (Fotó: MC Hawer és a Tekknő / Facebook)

Egyelőre nem tudni, meddig marad kórházban

A Bors újabb információhoz jutott a mulatós sztár jelenlegi állapotával kapcsolatban. MC Hawer elárulta, Miki túl van az életveszélyen, de visszatérése még bizonytalan.

A körülményekhez képest jobban van. Nem volt könnyű az éjszakája, nem tudott aludni, és egyelőre még nem lehet tudni, meddig tartják bent a kórházban.

– A párja mindenben igyekszik a kedvében járni, sok időt tölt vele. Az továbbra is egy nagy kérdés, hogy meddig tart a rehabilitációja, és emiatt meddig nem tud színpadra állni. Aggódom, mert ha nem teljes a csapat, a helyszínek, a fellépések megtartása az utolsó pillanatig kérdőjel marad – mondta lapunk érdeklődésére a mulatós sztár, aki azért aggodalmaskodik, mert társa már a visszatérését tervezgeti.

Miki nem akarja a szanatóriumot vállalni, nem bír egy helyben megülni, azt mondta, hogy két hét múlva szeretne színpadra állni.

– Persze tisztában vagyunk azzal, hogy erre majd csak az orvosok mondhatnak áment, hiszen mindnyájan azt szeretnénk, hogy legalább még 20-30 évig velünk legyen. Nem szeretnénk, ha kockáztatna – fűzte hozzá. – Engem is megviseltek és fölzaklattak a történtek, nem volt nekem sem jó éjszakám, sok minden szakad a nyakamba. A párjával folyamatosan tartom a kapcsolatot. Nehezen viselte, hogy tegnap még nem kelhetett fel az ágyból, de ma már ezt is engedélyezték neki – mondta.

Bár Hawer vállalta egyedül is a fellépéseket, van, aki így nem tart igényt rá (Fotó: MC Hawer és a Tekknő / Facebook)

A bejelentés után egy fellépésüket azonnal lemondtak

Géza a duó hivatalos közösségi oldalán és lapunkon keresztül is mindenkit arra kért, hogy imádkozzanak Miki felépüléséért.

– Nagyon megható volt szembesülni azzal, mennyire sokan szeretik Mikit. Rengeteg üzenetet kaptunk nemcsak a rajongóktól, hanem kollégáktól, hírességektől egyaránt. Adrit, a párját is sokan hívták telefonon, mindenkiből aggodalmat váltott ki a vele történtek. Nem is gondoltam volna, hogy ennyien szorítanak majd neki, ezúton is szeretnénk mindenkinek megköszönni a támogatást. Ha lehet azt mondani, az imájuk meghallgattatott – mondta érdeklődésünkre.

MC Hawert nemcsak kollégája egészségügyi problémája, hanem az emiatt kialakult helyzet is aggasztja. Bejelentését követően máris volt olyan rendezvényszervező, aki visszamondta a hétvégi fellépésüket.

Azzal indokolták, hogy nem így, nem ebben a felállásban vették meg a műsorunkat.

– Hangsúlyoztam, hogy a bevételeink Mikire eső részét így is megkapja a társam, ennek ellenére visszaléptek. Sajnos így nem csak velem, hanem mindkettőnkkel kicsesznek. Ez egy nagyon kellemetlen helyzet, mert pont most van a nyár leghúzósabb időszaka – árulta el.