Durván túlárazta a ruháit Tóth Andi? Még a világmárkáktól is olcsóbban vásárolhatunk

Mióta piacra dobta ruhamárkáját, kap hideget-meleget a követőitől Tóth Andi. A divatdiktátori babérokra törő egykori énekesnőt főként azért bántják, mert egyesek szerint indokolatlanul drágán árulja a termékeit, amit a legtöbben nem is tudnak megvásárolni maguknak. Egy sima fehér vagy fekete póló Backoff felirattal 19.900 forintba kerül, de klubtagsággal is 17.910 forintot kell kipengetni érte. És ez még nem minden! Egy pár zokni a márka feliratával 5.900-ért lehet a tiéd...

De, hogy miért kerül ennyibe? Andi a minap megválaszolta.

Tóth Andi drágábban árulja a pólóit, mint a világmárkák (Fotó: Nagy Zoltán)

– Ha az üzlet 3.000 forintért árulja a pólóját, akkor gondolom tudjátok, hogy körülbelül 600 forintért szerezte be. Akkor annak az anyaga is körülbelül annyit ér. Ha én 17 ezerért árulom a pólómat, akkor összerakhatod, hogy milyen a minősége. Azt is jeleztük, hogy külföldről hoztuk be az anyagokat. Nem Kínából... Illetve itt megvarrjuk, nyomtatjuk. A következő pólókon sokkal több kép is lesz, saját modellel, saját fotóssal. Nem ingyen – vágott vissza a kritikákra Andi, aki azt is hozzátette, hogy bár nincs gondja az olcsó, fast fashion pólókkal, ő inkább minőséget akart a piacra dobni.

Nincs baj a 3.000 forintos pólókkal, de ha annyiért adnám a pólóimat, akkor az lenne a baj. Minőségit csináltam inkább, remélem nem gond!

– tette hozzá a visszavonult énekesnő, akinek szavai még mindig nem győzték meg a nagyérdeműt. A legtöbben ugyanis úgy gondolják, ha már ennyit költenek egy fekete pólóra, akkor egy világmárka termékeit választják.

Világmárkák vs. Tóth Andi

Nem kell sokat kutakodni ahhoz, hogy belefussunk az interneten különböző nagy márkák hasonló pólóiba. Szinte ugyanaz a dizájn mindegyiknél: a bal oldalra nyomtatott márkajelzés, fekete alapon fehér felirattal, vagy éppen fordítva. Mondhatnánk úgy is, hogy ezek az "alapvető" termékek nem csak a fast fashion üzletekben találhatóak meg, de a prémium divatcégek soraiban is van belőlük bőven, így nem meglepő, hogy Andi is előrukkolt egy ilyennel. A gond csak ott kezdődik, hogy a nagyobb márkák is olcsóbban adják ezeket a termékeket, mint az énekesnő.

A példa okán: egy ilyen Calvin Klein felsőt 15.990 forintért lehet beszerezni teljes áron, míg a Hugo Bossnál két pólót is hozzánk dobnak 15.490 forintért. A Jennifer Lopez által sokat reklámozott Guess pedig 11.990-ért adja a basic pólóját. Bárhogy is nézzük, van különbség ezen termékek és Andi felsője között. Nem csak árban, de összetételben is. Az előbb említett három márka 100% pamuttal dolgozik, míg Andiék pamut és poliészter keveréket használnak. Örök vita egyébként, hogy melyik a jobb felállás, sokan ugyanis még mindig ódzkodnak a műanyagtól, s a természetesre esküsznek.

A legtöbben azonban továbbra is azon vannak fennakadva, miért árulja ilyen drágán a ruháit Tóth Andi?