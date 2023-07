Egy testről beszélsz, ami nem a tiéd: Kibukott követőjére Tóth Andi

Tóth Andi megosztó személyiség, bármit csinál, rengeteg kommentet kap. Legutóbb a testére kapott bíráló megjegyzést, az egyik követője szerint, ugyanis túl vékony.

Tóth Andi / Fotó: TV2/Hazatalálsz

– Nem rosszból, de te enni nem szoktál? Ha igen, egyél még! – üzente a kommentelő Andinak, aki rögvest válaszolt is neki. A 24 óráig látható Instagram történetében, videóban fejtette ki véleményét, melyből átjön, felbosszantotta a kéretlen kritika.

Nem fogom soha megérteni, hogy az emberek miért tartják magukat feljogosítva arra, hogy nyíltan beszéljenek mások testéről. Ez az én testem... „látom fogytál”, „híztál”! Ha én nem kérdeztem a véleményed, ha nem én hoztam szóba, akkor te hogy jössz ahhoz, hogy beszélj az én testemről. Mintha egy mindennapi dolog lenne. Nem arról beszélünk, hogy mit vettél a boltban. Egy testről beszélsz, ami nem a tiéd. Ami pofátlanság, és nem tudhatod, hogy az illető nem küzd e bármilyen problémával.

– fakadt ki Andi.

Az énekesnő fantasztikusan érzi magát a bőrében. Fotó: Nagy Zoltán

–Erről is beszéljünk! Mert nem kell nekem testképzavarosnak lenni, hogy ne akarjak beszélni a testemről, egy idegen emberrel – folytatta indulatosan az énekesnő, aki azt is elmondta, szerencsére csodásan érzi magát a bőrében. Attól azonban, mégis kellemetlenül érzi magát, ha valaki megjegyzéseket tesz az alakjára.

– Egyik pillanatban mindenki a testét intim dolognak tartja, ha már egy dekoltázsod van az is too much. Mert a tested intim dolog! A másik pillanatban, pedig nyíltan beszéltek más testéről, hogy sovány vagy kövér. Most akkor ha intim dolog, akkor ne beszélj róla b*zd meg. Tartsd tiszteletben! – zárta a gondolatait Andi.

Fotó: Instagram/Tóth Andi



Szingliként is boldog

Bár nemrég szakított Marics Petivel, egy korábbi videójában Andi arról beszélt, hogy szingliként sokkal boldogabb. Sőt, ez az élethelyzet rengeteg inspirációt adott neki a karrier terén is.

– Most olvastam: tudtad-e, hogy a szingli nők sokkal boldogabbak, sikeresebbek és tovább élnek, mint a párkapcsolatban élők? A szingli férfiak viszont, sokkal boldogtalanabbak és kevesebb ideig is élnek. Hadd gondoljam át...! – fejezte be némi iróniával Andi.