Czutor Zoli kemény szavakkal üzent a gyűlölködőknek: "Tényleg nem lehet vidámnak lenni 25 percig?"

A tavalyi év nem indult könnyen Czutor Zolinak, aki egy balul sikerült Facebook-os bejegyzése miatt találta szemben magát a kutyás társadalommal. A zenész bejegyzése ugyan nem a tűzijáték, hanem a szilveszteri petárdások, és napokig tartó, idegtépő hangzavar miatt született meg, mégis botrányba fulladt. Végül Zoli is megbánta, hogy ennyire beleállt a témába.

A Belmondo énekese hazafinak tartja magát Fotó: Huszár Márk

Az augusztus 20-i ünnepségekkel kapcsolatban a kutyások ismét hallatták a hangjukat, azonban Zoli most bölcsen, higgadtabban és szofisztikáltabban üzent.

Van egy szép hagyományunk: megünnepeljük egyszer egy évben a magyarságunkat, a nemzetünk születését. Nehogy már ne lehessen ezt egy előre bejelentett, 25 perces tűzijátékkal megünnepelni?

– tette fel a Borsnak a költői kérdést Czutor. A probléma abból fakadhat, hogy a tűzijáték nagyon hangos, akárcsak a petárda, és az egyéb hasonló szórakoztató eszközök. Abban az esetben, ha egy eb hajlamos a hangos zajoktól félni, a felelősség a gazdié, hogy tud-e vigyázni a kutyája nyugalmára arra a 25 percre, míg a magyar nép az összetartozását ünnepli – ezzel Zoli is egyet ért.

– Persze most is voltak, akik egymásnak estek különböző platformokon, de kérdem én: tényleg nem lehet vidámnak lenni 25 percig ebben az elcsigázott világban? Mi a családdal kimentünk a rakpartra, onnan néztük az eseményt, és összeborulva örültünk, hogy magyarok lehetünk. Néha ez is kell, sőt, nagyon fontos. És igen, a dolog emlékeztet a korábbi esetre a kutyásokkal, ám az azért más volt. Ott a kutyások tényleg erőszakosan léptek fel, ami csakis erőszakot szülhet. Pedig Isten látja lelkem, ku***ra utálom a petárdázást én is. Megértem, hogy félnek a kutyák, de értük a gazdáik a felelősek. Nem lehetünk mindig mindenkire tekintettel! – mondta tovább Zoli, aki elárulta, hogy kislánya, Franciska is megijedt a nagy zajtól, de hamar ámulatba ejtette a látvány, és nem foglalkozott tovább az ijedelemmel.

Csak az első durranástól ijedt meg, aztán megbabonázta a látvány

– tette hozzá a zenész.