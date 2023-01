Tovább dagad a botrány: Czutor Zoltán reagált a vádakra

Czutor Zoltán kiverte a biztosítékot az állatvédőknél és a kutyás gazdiknál. Az énekes Facebook-oldalán mindenkit arra biztatott, hogy szilveszterkor nyugodtan durrogtassák a petárdákat.

Fotó: TV2

– Esküszöm, sosem petárdázom, de ez a sok alpári fenyegetés a kutyásoktól (akiknek a javarésze a sz@rt sem szedi fel egész évben) egészen meghozza a kedvem. Hajrá durrogás!” – olvasható Zoltán oldalán, azaz, ha a gazda hanyag, hát szenvedjen a kutyája. Így is értelmezhetnénk, de a poszt valódi üzenetével kapcsolatban a Ripost megkereste Czutor Zoltánt, aki az utólag is rázúduló negatív kommentek ellenére sem hárított. Elmondta, mi késztette az erélyes megnyilvánulásra.

- A feleségemmel évek óta támogatunk egy kutyamentő alapítványt, volt, van és lesz kutya a családban... Egyszerűen az van, hogy elteltem azzal a végtelenül elkeseredett agresszióval , ami szilveszter előtt három-négy-öt napig az én üzenőfalamat is elborította. Elkezdik nyomni ezt az elképzelhetetlen agressziót , aminek a legenyhébb forgatókönyve is az, hogy hogy dugnák fel az ember seggébe a petárdát, sőt már a kézigránátot is. Vagy épp az anyádéba és a gyerekeid előtt robbantanának fel. Ilyenkor mindegy, mennyire vagy állatbarát, ezek a megnyilvánulások pont az ellenkező reakciót váltják ki. Erre nyilván provokatív módon – amúgy aki ismer, pontosan tudja – hogy a rám nagyon jellemző szarkazmussal írtam egy posztot arról, hogy ha így van, én, aki soha nem petárdáztam, ezek a hülyék a durva bejegyzéseikkel meghozzák a kedvemet hozzá – kezdte a zenész, aki szerette volna, ha bejegyzésével átjön másoknak is az üzenet, mert azt valóban fontosnak tartotta. Hogy mi volt pontosan Czutor Zoltán üzenete és mit tervez a továbbiakban, a Ripost-on megjelenő cikkben elolvashatja!