Családja közölte a lesújtó hírt: elhunyt a híres szappanopera-sztár

75 éves korában elhunyt Anita Carey, aki főszereplője volt többek között a Coronation Street és a Doktorok című szappanoperáknak. A családja közölte, hogy a színésznő évek óta mellrákkal küzdött.

75 éves korában elhunyt Anita Carey Fotó: Pixabay

A szappanopera-sztárnál még 2010-ben diagnosztizálták rákbetegséget, de továbbra is dolgozott a színpadon, valamint a televízióban is. Anita Carey július 19-én vesztette életét, azonban a halálhírét csak most hozták nyilvánosságra.

Carey 1946-ban született a nyugat-yorkshire-i Halifaxban. Az 1970-es években kezdett el színésznőként dolgozni. Először az Egyesült Királyságban futott be, majd később követte férjét az Egyesült Államokba, ahol 2008-ban a New York-i Egyetem színházi iskolájában kapott állást.

Legismertebb alakítása a Doktorokban történt, ahol Vivien Marchot, egy megerőszakolt nőt játszott. A szerep miatt annyira szégyellte magát, hogy félt bárkitől is segítséget kérni, az alakításért pedig több rangos díjat is bezsebelt - írja a Daily Mail.