„Azt hittem, belehalok” – Körtvélyessy Zsolt már 16 napja van kórházban

Ahogy arról lapunk beszámolt, Körtvélyessy Zsolt a július 27-én végzett szívműtétje után két nappal került újra kórházba. Jelenleg még mindig a Haller utcai kardiológián kezelik. A színművész a Metropol érdeklődésére elárulta, sokkal jobban van, a fertőzés okozta probléma viszont nem szűnt meg teljesen.

– Ma voltam ultrahangos vizsgálaton, megállapították, hogy javult a helyzet, de a baktérium még mindig jelen van a szervezetemben. Azt mondta az orvosom, hogy jó darabig ez így is marad. Ma konzultáltak, hogy meg kell-e nyitni, mert felmerült, hogy ki kell pucolni a sebet, amiben egy betokozódás keletkezett a combhajlatomban. De szerencsére jó híreket kaptam, mert úgy tűnik, hogy az antibiotikumos kezelést folytatják – kezdte a Metropolnak.

A legújabb vizsgálatok után jót hírt kapott, egy héten belül elhagyhatja a kórházat (Fotó: Bús Csaba)

„Vannak rossz napjaim, amikor kicsit magam alá kerülök”

A színművész egyre nehezebb viseli a kórházban töltött napokat. Honvágya van, és alig várja, hogy elérkezzen az időpont, amikor haza mehet.

Hiányzik mindenem, az igazi életem, a kertem, a családom, a munkám.

– árulta el Körtvélyessy Zsolt. Majd így folytatta:

– Ha lehunyom a szemem, látom Velencét, újságokban, az interneten pedig azt nézem, hogy a kollégáim hol nyaralnak. Nekem sajnos ez elmarad. A betegségemmel egy időben kezdődött volna az egy hónapos szünetem, amit én kórházban töltök. Prágába mentünk volna 5 napra, nagyon szeretjük, gyönyörű város, és még terveztünk a Balaton mellett is egy kis időt eltölteni. De ezen már nem bánkódom, így is vannak rossz napjaim, amikor kicsit magam alá kerülök, de igyekszem ezekből a mélypontokból felrázódni. Ilyenkor próbálom terelni a gondolataimat olvasással, verstanulással. A hitem és a bizodalmam éltet, hogy talán most már vége ennek az egésznek – mondta a Metropolnak.

Lelkileg nagyon megviselték a történtek (Fotó: Máté Krisztián)

„Nincs fájdalmam”

Körtvélyessy Zsolt annak örül, hogy végre már engedélyezett számára a mozgás. A kórház udvarán sokat sétál, mellette tornázik, hogy az erőnléte mielőbb a régi legyen. Erre pedig azért van szükség, mert komoly feladatok várnak rá.

– Közel van az évadkezdés, jövő héten már a próbák kezdődnek. Augusztus 24-ére pedig egy jeles eseményre hívtak meg, ugyanis 200. évfordulós lesz a Miskolci Nemzeti Színház. Ezen mindenképpen szeretnék részt venni, mert több mint tíz évet töltöttem ott. Nagyon szép időszak volt számomra, nagyjából 30 főszerepet játszottam – árulta el Zsolt, aki bár kicsit legyengült, párja gondoskodik róla, hogy ne veszítsen a súlyából, ami tovább ronthatná az állapotát.

– A kedvesem minden nap isteni ételeket hoz. Étvágyam változatlanul van. És ami a legfontosabb, hogy nincs fájdalmam. Egy szörnyű napom volt, amikor rettenetesen rosszul éreztem magam, a láztól olyan hidegrázást kaptam, amit még soha nem éltem meg. Háromnegyed óráig tartott, azt hittem, abba belehalok. Egyfolytában rázkódtam, állítólag ez a vérmérgezésnek a velejárója. Abban is reménykedem, hogy a sok antibiotikum nem terheli meg a szervezetemet – fűzte hozzá.

Egyre nehezebben viseli a kórházban töltött napokat (Fotó: Bors)

„A szívem már nem hagy ki”

A Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló színművészen múlt hónap végén egy úgynevezett ablációs beavatkozást végeztek: a combján keresztül vezettek be egy katétert a szíve felé, ezzel szüntetve meg az elmúlt időszakban kialakult szűkületet. Szerencsére ez a problémája a műtétnek köszönhetően megszűnt.

A szívem már nem hagy ki, aggasztott, mert az öcsémnek is ugyanez volt a baja.

– Nálam 79 éves koromban kezdődött, és bizakodom, hogy nem kell ilyen beavatkozást többé végezni – mondta Körtvélyessy Zsolt.