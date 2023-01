Zimány Linda: Örökre szingli maradok

Zimány Linda jó ideje szingli és tény, hogy az idő halad. Ugyanakkor a 36 éves, dekoratív jogdoktor nem rohan a családalapítással, sőt az igazit sem keresi görcsösen. Ideje sincs azon agyalni, hogy vajon lecsúszott-e bármiről, hiszen saját ruhamárkájának és a jogi karrierjének építése napi 12-14 órás elfoglaltságot jelent számára, így nem érzi üresnek az életét család nélkül. Linda a Borsnak elárulta, a családja felől sem tapasztal sürgetést ebben a kérdésben.

Zimány Linda a családjától sosem kapta meg azt a bizonyos, kellemetlen kérdést. Fotó: Nagy Zoltán

Családjától sosem kapta meg a kérdést...

– Nagyon szerencsésnek érzem magam, hiszen egy olyan művelt és elvárások nélküli közegben nevelkedtem, melyben soha nem kerül terítékre olyasmi, hogy bárki szerint hogyan is kéne élnem az életemet. Az ebédlőasztalnál sem a szüleimtől, sem a nagyszüleimtől nem kaptam még meg a jól ismert kérdést: Na, Linduskám, hogy állsz a szerelemmel, mikor jön az unoka, vagy a dédunoka? Éppen ezért nem érzem úgy, hogy a sajnos nemrégen elhunyt nagypapámnak csalódást okoztam volna azzal, hogy nem táncolhatott az esküvőmön, vagy nem tarthatta kézben a dédunokáját. Persze a kérdéseket megkapom másoktól.

Megesik, hogy önjelölt nagymamák lépnek oda hozzám és faggatnak arról, hogy miért nem vagyok még házas és miért nincs még gyermekem

– kezdte lapunknak Linda, aki kislányként sem arról álmodozott, hogy fiatalon lesz feleség és anyuka.

Zimány Linda már vágyik családra... Fotó: Nagy Zoltán

„Akkoriban nem éreztem késznek magam...”

– A nők nem egyformák és nem gondolkodnak egyformán arról, hogy mikor optimális számukra a családalapítás és a gyermekvállalás. Én húszévesen is úgy gondoltam, hogy valamikor, közel a negyvenhez leszek feleség és anyuka. Akkoriban egyszerűen nem éreztem késznek magam erre – folytatta a híresség, aki szerint semmi baj sincs azzal, ha egy nő megfontoltan és tervezetten éli az életét. – Én úgy döntöttem, hogy először karriert építek és bár tudom, hogy sokan vannak, akik szerint ez így nem helyes, de az én cipőmben én járok, vagyis csak én dönthetek az életem alakítása felől. Megértem azt is, ha valaki fiatalon szeretne édesanya lenni, hát értsék meg azt is, ha valaki másképp dönt.

Nálam a karrier már rendben van, ezért természetesen vágyom a családalapításra

– jelentette ki a modell, aki nem csak a levegőbe beszél, amikor a karrierépítést említi, hiszen jogi diplomát szerzett és folyamatosan dolgozik saját vállalkozásában is.

Zimány Linda nem veri majd nagydobra, ha rátalál az igazi. Fotó: Facebook

„Én inkább megélem a pillanatokat...”

Linda, bár jelenleg valóban szingli, éppen beszélgetésünk közben ugrott be neki, hogy talán soha nem fog beszélni arról, ha rátalál az igazira.

– Tulajdonképpen miért is kéne nekem bárkinek is elárulnom, hogy van-e változás a magánéletemben, vagy nincs? Eleve azt sem értem, miért érez késztetést bárki arra, hogy az élete minden pillanatáról posztot készítsen. Én inkább megélem és nem megörökítem a pillanatokat. Persze, használom a közösségi felületeket, de már csak akkor osztok meg egy képet, ha az mond valamit, vagy valóban úgy sikerült, hogy azt érdemes megmutatni. Maradjunk annyiban, hogy én örökre szingli maradok, akkor is, ha nem! – mondta nevetve a Borsnak Zimány Linda, aki ki is fejtette, mire gondolt. – Akkor sem fogok a sajtóhoz rohanni, ha történetesen szerelmes leszek és családot alapítok. Egyszer csak szülök egy gyermeket és jó napot! – mosolyodott el a gyönyörű modell.

