Elhunyt kutyáit is költözteti Zalatnay Cini: "Mindannyian a kertemben pihennek!"

Zalatnay Sarolta életében számtalan kutya és macska játszott már fontos szerepet és természetesen most is megosztja otthonát egy vizslával, amit szinte gyermekeként szeret. Biztosan sokan vannak olvasóink között, akik túlzásnak érzik, ha egy gazdi a kedvence halála után sem válik meg teljesen hűséges társától, de akik szívvel, lélekkel rajonganak az állatokért, azok számára természetes, hogy a jószágok haláluk után is velük maradnak és nem csak lélekben.

Zalatnay Cini kedvenc kutyájával Fotó: Zalatnay Sarolta

Macskái hamvait is őrzi Zalatnay

Az énekesnő nem meglepő módon abba a táborba tartozik, akik nem csak szeretett kedvenceik emlékét, de a porhüvelyüket is megőrzik és viszik magukkal akkor is, ha költöznek. Cini három korábbi kutyájának és több macskájának hamvait is ott tartja otthonában. Erről a Borsnak mesélt.

– Aki úgy szereti az állatokat, ahogy én, annak semmi meglepő, vagy megbotránkoztató nincs abban, hogy a haláluk után is közel tartják magukhoz a maradványaikat.

Marci volt az első vizslám. Miután örökre elaludt, elhamvaszttattam és ahogyan azt kell, eltemettem a kertben.

Őt követte Szuszka, aki egy hófehér, öreg szamojéd volt. Őt csak pár napra fogadtam be, de végül nagyon boldog nyugdíjas éveket töltött mellettem és természetesen urnás temetést kapott, csakúgy, mint a három hónapja eltávozott szintén vizsla Sacikám. Őt természetesen már az új otthonom kertjében búcsúztattam el – mesélte Cini, aki természetesen nem hagyta korábbi otthona kertjében Marcit és Szuszkát sem, ahogy a macskák kis urnáit is vitte magával a költözéskor.

Cini, Niki Szuszka és Marci Fotó: Zalatnay Sarolta

"A családunk részei voltak mindannyian"

– Néhány hónapja veszítettem el Sárát, az öreg vizslámat, ő volt a nagybetűs kutya az életemben. Nem is volt kérdés, hogy velem marad, amíg csak élek. Elhamvaszttattam a kis testét, és az urnáját az új ház kertjében temettem el a többiek mellé, hiszen a költözéskor nem hagytam ott őket az új lakónak. Most mindannyian a kertemben pihennek, és ha a jövőben bármikor költöznöm kell, természetesen viszem magammal az urnákat. Egyébként a macskák sem kivételek, hiszen a családunk részei voltak mindannyian. Őket is mind elhamvaszttattam, miután lejárt az idejük. Ők a garázsban, egy szekrényben kaptak helyet – árulta el Zalatnay Sarolta.