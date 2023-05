Két hónap telt el a műtét óta, Deák Bill Gyula elárulta, hogy van most a felesége

Deák Bill Gyulát nem véletlenül illetik lépten-nyomon a magyar blueskirály jelzővel, hiszen a hazai zenészvilág egyik legnagyobb tehetségű csillaga. 55 éve van a pályán, és bár 74 évesen már élvezhetné a nyugdíjas éveit, esze ágában sincs visszavonulni.

Idén lesz 75 éves a magyar blues-énekes, aki ennek apropóján hatalmas Aréna koncerttel készül novemberre (Fotó: Markovics Gábor)

Sokszor megkapta, külföldön nagyobb sikereket ért volna el

A magyar blues-énekes igazán ízig-vérig zenész, hivatalosan már nyugdíjas, de végleges visszavonulását még nem gondolkodik. Elgondolkodott már rajta, hogy meddig lehet folytatni a zenei pályát, hogy mire, jutott, azt most elárulta.

Amíg az embernek van hangja és ereje! Remélem, még hosszú évekig állhatok színpadon.

Említettem a Rolling Stonest – ők még mindig hatalmas bulikat csinálnak, pedig mennyi idősek! Jó, mondjuk, volt már vérátömlesztésük, szervcsere, de nem lehet tőlük elvenni annak a dicsőségét, hogy még ötven év elteltével is rendkívüli zenészek. És azért igencsak két végén égették a gyertyát. Sokan mondták nekem, mekkora sikereket érhettem volna el, ha nem Magyarországon születek. Jó nekem itt, én szeretek magyar lenni, és a sors is okkal küldött Kőbányára. Mindhalálig blues, és hajrá, Fradi! – nyilatkozta a Sorry! magazinnak.

Feleségének tizenkét év után nemrég újra kiújult daganatos betegsége (Fotó: Bors)

„Itt fáj, ott fáj, amott fáj”

Deák Bill Gyula november 8-án tölti a 75. életévét. Az évfordulót az Arénában, egy koncerttel kívánja megünnepelni. Azonban terveit beárnyékolja felesége, Marika súlyos betegsége, akinél tizenkét év után újra kiújult a daganatos betegsége. Két hónappal ezelőtt többórás operáción is átesett, a tumort eltávolították. A magazin érdeklődésére a rocklegenda elárulta, jelenleg hogy van a párja, ám csak szűkszavúan válaszolt.

Elvagyunk, éldegélünk. Az asszony rendben van, bár az időjárás-változás mindig próbára teszi szegénykémet. Itt fáj, ott fáj, amott fáj, de ezenkívül minden a legnagyobb rendben

– mondta a zenész.

– Egyébként pedig zenélgetünk, boldogan csináljuk a dolgunkat. Már a koncertek is beindultak: április 30-án Komáromban léptünk fel, május 1-én pedig a Tabánban. Játszunk mindenfelé az országban, és a fesztiválokon is ott leszünk. Várok mindenkit a szívem minden melegével! Nagyon jó élményeket hoz számomra ez az időszak: találkozom a hallgatóinkkal, a rajongókkal, koncert után beszélgetünk. Rengeteg szeretetet kap az ember egy-egy ilyen koncert alkalmával. Amire pedig nagyon készülünk, az egy jubileumi koncert, a Bill 75, ami 2023. november 18-án kerül megrendezésre a Papp László Sportarénában – nyilatkozta Deák Bill.