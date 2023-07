Sziámi: most magamat írom végre

Jól ráfázott Müller Péter Sziámi Orfűn a fröccstúrára: azt hitte, egyik kóstolóhelytől a másikig kell csak sétálni, ehelyett egy tíz kilométeres túrát kellett megtennie 35 fokban a tó körül.

Sziámi meglepődött. Fotó: Cseh Gábor / Mediaworks

Őszintén szólva hosszan gyalogolni se nagyon szoktam, nemhogy futni, de Kirschner Péter barátommal elvállaltuk a fröccstúrát

- mesélte a Ripostnak. „Engem is meglepett, hogy a program neve nem annyira fröccsözést, mint inkább túrát takart, de jó érzés volt megtapasztalni, hogy még bírom!”

Legközelebb a Kobuci Kertben koncerteznek. Fotó: Ripost

Sziáminak végül nem okozott gondot a tíz kilométer és életében először kóstolt narancspálinkát, ami azért sem volt kockázat nélküli, mivel ritkán iszik pálinkát. Most azonban daloskötetének a kiadója kínálta, így nem mondott nemet. A koncert is remekül sikerült és érik már az új nagylemez is, amit ezúttal türelmesen, gondosan készítenek. Az egyik legjobb dal a Pesszimista biciklista lesz rajta, aminek a történetét most Sziámi megosztotta a Riposttal:

Vagy tíz évvel ezelőtt történt, hogy egy kissé illuminált, de nagyon aranyos csávó odajött hozzánk a miskolci fesztiválon és azt kérdezte: miért nem írtok dalt a pesszimista biciklistáról? Hát megírtuk! Nagyon szeretjük mi is és a közönség is.

A Pesszimista biciklista című szám videoklipje ezen a hétvégén debütál és eljátsszák a Kobuciban is, a július 21-i koncerten.

Életem olyan szakaszába értem, amikor a legbensőbb dolgok jelennek meg a dalaimban

- vallotta be Sziámi. - "A Kobuci koncert és a lemez is lélekből jövő lesz. Most magamat írom, magamat adom, eljutottam abba a korba, amikor ezt megtehetem. A Kobuci koncertet nagyon várom, ott mindig jó arcok vannak és remek hangulatú koncertet szoktunk adni."

A Sziámi AndFriends. Fotó: Ripost

A Sziámi AndFriends történetének legütősebb és leghangulatosabb bulija volt a tavalyi tízéves születésnap, amit kedvenc fővárosi kastélykertjükben, a Kobuciban ünnepeltek. Aki nem volt ott, vagy ott volt (de nem bírt betelni vele), itt nézheti meg a koncertfilmet:

Idén ráismétlünk, megpróbáljuk a kultpályán legalább olyan pontosan berúgni a 11-est

- ígéri Sziámi.