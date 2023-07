"Sosem adtam a nevemet ilyenhez" – Csalók kereszttüzébe került a Bódi család

Nagyon el vagyok keseredve, mert számtalanszor visszaéltek már a Bódi család nevével. Folyamatosan mennek még azok a csalások is, mikor pénzt ígérnek a gyanútlan embereknek, majd jól lehúzzák őket, szegények pedig rajtunk kérik számon. Most az újabb őrület, hogy egy fogyókúrás terméket reklámoznak az arcommal, ami teljesen kamu. Sosem adtam a nevemet ilyenhez, ráadásul nem is akarok fogyni már sehova. Mégis rengetegen bedőltek ennek is...