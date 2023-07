Rubint Réka a meglepetés utazásról: Most ez életmentő volt lelkileg

Rubint Réka nemrég ünnepelte a születésnapját, és a többnapos ünnepléssorozat fénypontja az az utazás volt, mellyel Norbi lepte meg a fitnesz koronázatlan királynőjét. Réka imádja a meglepetéseket, és az elmúlt időszakban – elmondása szerint, rá is fért egy kis pihenéssel egybekötött utazás.

Az éltemnek egy olyan szakaszába vitt erre a helyre Norbi, ami most életmentő volt lelkileg nekem!

− Minden szempontból azt éreztem, hogy most értem meg erre a helyre. Annyira vágytam ide, és én hiszek is benne, hogy most kellett eljutnom ide. Azt elmondhatom, hogy Görögországban jártunk, de nem mondom el, hogy pontosan hol, maradjon meg ez kettőnk titkának — kezdte Rubint Réka, akit vélhetően az elmúlt időszakban sok stressz ért, így épp jól jött, hogy elszakadhatott a napi dolgoktól.

Norbi meglepi útra vitte feleségét (Fotó: Nagy Zoltán)

A sztáranyuka azt mondja, őt nem nehéz meglepni, mi több, odavan a váratlan meglepikért.

− Az én barátaimnak és szeretteimnek szerintem velem nagyon könnyű dolga van, hiszen én élményt kapni szeretek a legjobban. Látni, tapasztalni, magamba szívni azt az életérzést, amit adhat. És Norbi ebben is nagyon jó társ, mert a bakancslistámon rengeteg az úti cél – mesélte Réka.

− Imádok utazni, hiszen gyermekként ez nem adatott meg.

A mi családunkban édesanyám, édesapám is egész nyáron a földeken dolgoztak, mi is velük tartottunk, így szezonban nem nagyon tudtunk nyaralni menni, maximum egy hétre, a TSZ üdülőbe

– mesélte a Mokkában Réka, aki hozzátette, hogy most boldog, hogy a munkájának, a táboroknak köszönhetően már rengeteg helyre sikerült eljutnia a világban.

− Amikor még éltek a szüleim, és már megtehettem, hogy elvigyem őket szép helyekre a világba, meg is tettem. Nagy boldogságom volt, hogy megadhattam nekik, amit ők nekem gyerekként nem tudtak – fűzte hozzá. Rékát egyébként gyerekei, Zalán, Norbika és Lara is meglepték otthon, amikor a szülők hazatértek a görög útról: egy gyönyörű tortával kedveskedtek neki.