"Egész nyáron dolgoztunk a földeken": ínséges időkről vallott Rubint Réka

Aki figyelemmel követi Rubint Réka és Schobert Norbi kapcsolatát, az tudja, hogy bizony a párnak nincsen könnyű dolga: sok harcot kellett megvívniuk az egészségükért, a jólétükért, és folyamatosan kritikák kereszttüzében találják magukat. Szerelmük azonban stabil, és mindig stabil is volt. Amikor csak tehetik, időt fordítanak a pihenésre és egymás szórakoztatására, így meglepetésből gyakran viszik el egymást nyaralni. Most például Schobert Norbi Görögországba vitte el nyaralni kedvesét születésnapja alkalmából, erről mesélt Rubint Réka a TV2-nek.

Rubint Réka és Schobert Norbi mindenért megküzdöttek / Fotó: Nagy Zoltán

Rubint Réka nagyon szeret utazni és világot látni, ezt pedig mindenki tudja róla. Éppen ezért férje gyakran kedveskedik neki meglepetés utazásokkal, ezzel lehet ugyanis neki a legnagyobb örömöt szerezni. Születésnapja alkalmával most Görögországba vitte el Rékát, amitől nagyon meghatódott.

Most a TV2 kamerái előtt arról számolt be, hogy minden ajándéknak nagyon szokott örülni, a legboldogabb azonban akkor szokott lenni, ha utazhat. Gyermekkoráról is mesélt, amikor nem volt lehetősége világot látni szülei munkája miatt.