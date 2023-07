Radics Gigi ledobta a ruháit, a tengerparton kapták lencsevégre

Radics Gigi kislánya nevelése és sok elfoglaltsága mellett sem feledkezik meg rajongóiról, és posztolgat közösségi oldalain. Néhány hete az énekesnőbe próbált belekötni egy-egy kommentelő. Az egyik hozzászóló szerint senki nem szereti és Gigi visszataszító.

Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Erre az énekesnő nagyon frappánsan és higgadtan azt mondta, hogy nem muszáj követni az oldalát, sőt: ötleteket is adott a kommentelőknek, hogy akár egy hobbit, vagy más programot is szervezhet magának ahelyett, hogy őt nézi. Gigi ezt figyelmen kívül hagyva most posztjában fürdőruhás képet osztott meg magáról, így bepillantást nyerhetünk a nyaralásába. Most csak pozitív visszajelzéseket kapott a kommentszekcióban.