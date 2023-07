Csúnyának és taszítónak nevezték Radics Gigit

Radics Gigi kislánya nevelése és sok elfoglaltsága mellett is örömmel tartja a kapcsolatot rajongóival, az interneten. Nemrég az Instagrammon egy kérdezz-felelekben válaszolt a követői kérdésekre. A legtöbben dicsérték a művésznőt és csak úgy áradt a kérdésék tartalmából, hogy őszintén kíváncsiak kedvencükre. Beárnyékolta az eseményt, hogy ketten inkább igyekeztek belekötni Gigibe. Az egyik hozzászóló szerint senki nem szereti és visszataszító az énekesnő. Gigi nagyon frappánsan és higgadtan azt mondta, hogy akkor nem muszáj követni az oldalát. Sőt ötleteket is adott a kommentelőnek, hogy akár egy hobbit, vagy más programot is szervezhet magának ahelyett, hogy őt nézi.

Radics Gigi próbál nem foglalkozni a kritikákkal - Fotó: Kiss Annamarie



Egy másik résztvevő sokkal keményebb mondatokat mondott Giginek, még a származását is felrótta a rosszmájú követő. Az énekesnő bár kissé hevesebb hangvételre váltott, de a tőle megszokott bölcsességgel, emberi hangnemben kezelte az észrevételt.



Tényleg ez még manapság is fontos, de komolyan? Ez valami elképesztő! Az ilyen jellegű embereknek mint te, pszichológust ajánlanék, hogy feldolgozza, hogy igenis más nemzetiségű emberek is élnek ezen a földön. Ezt el kell tudni fogadni! Ha nem fogadod el, akkor nagyon-nagyon boldogtalan leszel!

– reflektált az énekesnő. – Hozzáteszem, hogy hálás vagyok a Jóistennek, hogy cigánylánynak születtem. Ha nem lennék hálás sem tudnék mit tenni ellene, mert ez vagyok én. Tudok vele azonosulni és boldog vagyok, hogy ilyen életem van és cigánylányként sikerült kitörnöm Endrefalváról, a kisfalunkból. De, imádok a mai napig visszajárni, jó értékkel és boldogan élnek. Az olyanok mint te, nem boldogok, de kívánom, hogy legyél boldog és fogadd el, hogy más emberek is élnek ezen a bolygón! – válaszolt az énekesnő bizalmasan az erős megjegyzésekre.

Pszichológust ajánl a gyűlölködőknek Radics Gigi - Fotó: Markovics Gábor

Új szerepben is kipróbálta magát

Gigi a napokban egy komoly felkérést kapott, amit el is vállalt. Az élőszereplős Kishableány filmben ő kölcsönözte a főszereplőnek, Arielnek a hangját. Bár korábban voltak énekes szerepei animációs filmekben is dolgozott, de a mostani végeredményre még ő is rácsodálkozott és büszke is lehet rá.

– Huh, nagyon izgultam, bevallom. Korábban már énekeltem mesékben, még kínai nyelven is duetteztem, de az élő szereplős film sokkal összetettebb. Figyelni kell a szájszinkronra, a rendezői utasításokra, az eredeti hangban, szavakban rejlő érzésekre, amelyeket magyarul is át kell adni. Izgalmasnak tűnik, de egyben nagyon félelmetes is – mesélte korábban a Borsnak, a művésznő.