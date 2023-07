A rácsok mögül üzent lányának Galambos Lajos: „Nagyon büszke vagyok rá” - Videó

Ahogy arról nemrég beszámoltunk, hatalmas öröm érte Galambos Boglárkát. A fiatal lány saját ruhamárkáját árusító standot üzemeltethetett a Balaton Soundon. A népszerű fesztiválon eddig csak a saját márkás termékeket árulták, Bogi kollekciója azonban meggyőzte őket, így külsősként biztosítottak neki helyet.

Galambos Boglárka / Fotó: Földvári Zsófi / Bors

A Sziget Fesztiválon szeretné bemutatni legújabb kollekcióját

Bogival a Tények Plusz is készített vállalkozásával kapcsolatban interjút. Elmondta, rengeteg ötlettel, tanáccsal látta el édesapja, és úgy tűnik, be is vált. Látogatóinak nem csak ruhái, hanem a festészet lehetősége is tetszett. Az ott elkészült alkotásokat pedig szeretné bemutatni a következő kiállításán. Bár a Balaton Sound bezárta kapuit, hamarosan a Sziget Fesztiválon folytathatják a bulizást a szórakozni vágyók, ahol Bogi szeretné bemutatni legújabb kollekcióját.

A börtön falain túlról is figyelemmel kíséri gyermekei sikerét / Fotó: Végh István

Lajcsit fiatalkori önmagára emlékezteti a lánya

Az elmúlt években a Dáridó atyjának nem sok oka volt a jókedvre, hosszú jogi procedúrája tönkretette a házasságát is. Az pedig, hogy a bíróság végül bűnösnek találta, alaposan megtépázta a hírnevét is. De a lányai és fiai sikereire nagyon büszke, ez ad neki erőt ahhoz, hogy a börtön falain belül elviselje a hosszú napokat. Egy nappal a Zamárdiban megtartott fesztivál előtt a zenész a börtönből, a TV2 népszerű magazinműsorán keresztül üzent gyermekének, és azt is elárulta, kicsit a fiatalkori önmagára emlékezteti lánya.

Azért örülök nagyon a kislányommal kapcsolatos dolgoknak, mert én a Sugár Áruház parkolójába álltam ki a kazettáimat árulni, amikor két fillér nem volt a zsebemben.

– A kislányom azért másképp indul, de ő is oda megy, ahol a cuccait használják. És még egy kis divatbemutatóval is készül, nagyon példás, nagyon büszke vagyok rá – mondta Galambos Lajos.