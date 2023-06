Galambos Lajcsi üzent a börtönből: beszélni fog

Bár Galambos Lajos nagyon rövid ideje kezdte meg a rá jogerősen kiszabott 3 év hat hónapos börtönbüntetése letöltését, máris olyan sok hír jelent meg vele kapcsolatban, hogy azt követni is nehéz. A kalandfilmbe is beillő története azzal kezdődött, hogy mentővel érkezett Baracskára, hiszen már a bevonulása előtti időszakban is komolyan megromlott az egészségi állapota.

Galambos Lajos egészsége megsínylette az évekig tartó jogi hercehurcát Fotó: Markovics Gábor

Szivárognak a hírek Lagzi Lajcsiról

Nem meglepő, hogy Galambos Lajosról minden hír érdekes. Az országosan ismert és elismert művész évtizedek óta él közszereplőként az érdeklődés középpontjában. Ismerjük a karrierjét, a családi életét, tudjuk hol lakik, kik a gyermekei, hogy elváltak a feleségével, hogy évekre börtönbe csukták egy szövevényes ügy miatt, melynek hatéves tárgyalássorozata alatt két tanú is meghalt, illetve egyszer bírót is cseréltek... Akármi történik vele, arra óhatatlanul is kíváncsiak az emberek. Az azonban nem járja, hogy olyan információk látnak napvilágot a személyével kapcsolatban, melyek közel sincsenek az igazsághoz. Márpedig az elmúlt időszakban nagyon sok pontatlan híresztelés kapott szárnyra, ami – nem titok – egy cseppet sem könnyíti meg a zenész börtönéletét, illetve a folyamatban lévő ügyei, például a házi őrizetbe helyeztetése kérelmének menetét.

Galambos Lajosnak kalandos élete van, az egyszer biztos Fotó: Máté Krisztián

Beszélni akar a börtönben ülő Galambos Lajos

A zenész az ügyvédjén és a közvetlen családtagjain keresztül értesül a külvilágban történtekről. Nagy valószínűséggel tőlük tudja, hogy az a szóbeszéd terjed például, hogy éhségsztrájkol és hogy besúgó lett belőle a börtönben. Éppen ezért úgy döntött, hogy ő maga szeretne tiszta vizet önteni a pohárba, és beszélni fog. Illetve csak szeretne, mert egy elítélt rab életében nem úgy történnek a dolgok, ahogy ő szeretné. Számára minden engedélyhez kötött, még a nyilvános beszéd is.

– Galambos Lajos arra kért, hogy tolmácsoljam a Bors olvasóknak a szavait – mondta dr. Csontos Zsolt, a zenész jogi képviselője.

Lajcsi azt üzeni, hogy mivel a közelmúltban különböző platformokon pontatlan híresztelések jelentek meg az állapotával és a börtön hierarchiában betöltött pozíciójával kapcsolatban, szeretne ő maga, személyesen nyilatkozni az általa kiválasztott médiumoknak.

Lajcsi szeretné, ha engedélyeznék, hogy hallathassa a hangját Fotó: Végh István

– Ügyfelem ezért kérvényt nyújtott be a BV intézet, az ügyben eljáró illetékeseinek. Bár választ még nem kapott, nagyon reméli, hogy pozitív elbírálás alá esik, és Skype-on keresztül lehetőséget kap arra, hogy hiteles információkkal láthassa el a nagyközönséget.

A Bors egy pár nappal ezelőtt egyébként szintén interjú-kérvénnyel fordult a BVOP-hoz, hogy telefonos interjút készíthessünk Galambos Lajossal, de választ még nem kaptunk. Ahogy változás történik az ügyben, cikkünket frissítjük.