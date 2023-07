Nem titok többé: ilyen hatással van az állatkínzási botrány Dolly hírnevére

Sokakat foglalkoztatott, hogy ebből a csetepatéból hogyan tud majd kikecmeregni Dolly. Az énekesnő ugyanis nemrég egy igencsak komoly állatkínzási botrányba keveredett, állítása szerint azonban egyetlen bűne az, hogy naiv volt.

A rajongók bizalma töretlen Dolly felé - Fotó: Nagy Zoltan

Horrortelep és szenvedő kutyák

Mindenkit megdöbbentett május végén, hogy a legendás énekesnőnek köze lehet egy gyöngyösi állattelephez, ahol harmincnál is több kutya élt, vagyis inkább tengődött. Az állatvédők borzalmas körülmények között találtak az állatokra, elhullott tetemek mellett és mocsokban. Akkor a ház tulajdonosa - Dolly volt menedzsere - még nem nyilatkozott. Később aztán megtörte a csendet.

- Az, hogy a kutyát el kellett volna vinni orvoshoz, az tény - jelentette ki a menedzser. Rita, a Tények Plusz stábjának arra a kérdésére válaszolt, hogy érzi-e a felelősségét ebben az ügyben. Állítása szerint inkább felelősnek érzi magát, mint állatkínzónak - derült ki a kereskedelmi csatorna riportjából.

Dolly úgy érzi, bemocskolták a nevét

Beszakadt tető, szemét és mocsok mindenhol. Így néz ki most az a telep, ahol Dolly volt menedzsere 35 kutyát tartott. De, hogyan kapcsolható a rémtörténethez az énekesnő? Egy hónappal ezelőtt Dolly tíz állatot hozott el erről a helyről. Az énekesnő csak a Tények Plusz stábjának árulta el, hogy miért.

- Felhívott engem Rita és parancsoló üzemmódban azt mondta, hogy most azonnal beülsz a kocsiba, lejössz ide és most azonnal elviszel innen néhány kutyát, mert itt vannak a mindenféle szervezettől és el fogják vinni az összes kutyámat - idézte fel az énekesnő az eseményeket.

Nem vagyok semmiért hibás, én tiszta vagyok. Azt gondolom, hogy az igazság azért igazság és ki fog derülni, mert mindig kiderül. Remélem, hogy az is kiderül, hogy mi volt ez az egész indíttatás amiért ez az egész botrányos rágalomhadjárat énfelém elindult.

A rajongók bizalma töretlen

Egy ilyen kényes ügy - mint amilyen ez az állatkínzási botrány - bizony azt is eredményezheti, hogy a rajongók elfordulnak az adott hírességtől. Sőt, az előadóművész karrierje is veszélybe sodródik, ha elmaradnak a fellépések. Dolly esetében szerencsére nem az történt, a közönsége már többszörösen bebizonyította, hogy ugyanúgy szereti, mint a botrány előtt. Az viszont igaz, hogy néhány koncert elmaradt.

A Bors megkeresésére Dolly ügyvédje, dr. Zamecsnik Péter nemrég elárulta:

− Nem vár jogi procedúra a művésznőre. A megfelelő szervek mindent rendben találtak nála – szögezte le először is. A volt menedzsere, P. Rita azonban valótlan állításokkal roadshow-zik, a hamis vádak és az álhírek terjesztése miatt ellene megtesszük a megfelelő jogi lépéseket – summázta a szakember.

− Ezenkívül a magukat állatvédőnek hazudó csoport akciója ellen is fellépünk. Azzal fenyegetőztek, hogy tüntetést szerveznek Dolly múlt szombati koncertjére, ami meg is hiúsult végül.

Az ügyvédet arról is faggattuk, szerinte mikor lép legközelebb színpadra Dolly, már ha vállal még fellépést.

− Már miért ne lépne fel? Dollynak nem kell védekeznie, ő nem csinált semmi rosszat! Vannak lekötött fellépései, amelyeket, ha nem mondják vissza, ő teljesít is. Erre ösztönzöm én és a kollégái is. Az emberek továbbra is szeretettel fogadják a művésznőt! – hangsúlyozta a jogi szakértő.

Telik a naptár

Dolly a Dolly Plussz nevű formációval július 21-én például Békéscsabán ad majd koncertet. Három napja arról számolt be, hogy Gyergyócsomafalván járt, Erdélyben és ott is rendben lezajlott a koncert.