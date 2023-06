Állatkínzási-botrány: Betelt a pohár Dolly-nál, erre készül az énekesnő!

Forró a talaj Dolly lába alatt. Az énekesnő nyilvános adok-kapokba került egykori menedzserével. Bár a kommentelők nem kímélik az énekesnőt, a művésznő ügyvédje elmondta, jó a közhangulat, a rajongók nem pároltak el tőle.

Dolly ügyvédje állítja, rajongói nem fordultak el tőle a kutyabotrány után sem. Fotó: Nagy Norbert

„Ez abszolút büntetőjogi kategória"

A Bors felkeresésére Dolly ügyvédje, dr. Zamecsnik Péter elárulta:

− Nem vár jogi procedúra a művésznőre. A megfelelő szervek mindent rendben találtak nála – szögezte le először is. – A volt menedzsere, P. Rita azonban valótlan állításokkal roadshow-zik, a hamis vádak és álhírek terjesztése miatt ellene megtesszük a megfelelő jogi lépéseket.

− Ezen kívül a magukat állatvédőnek hazudó csoport akciója ellen is fellépünk. Azzal fenyegetőztek, hogy tüntetést szerveznek Dolly múlt szombati koncertjére, ami meg is hiúsult végül.

Több előadás maradt már el rágalmazás és zsarolás miatt, ez pedig abszolút büntetőjogi kategória. Ennek gátat kell szabni! Aki bizonyíthatóan anyagi kárt okozott, az vállalja a következményeket

– szögezte le a szakértő a Borsnak, aki hozzátette, minden egyes lefújt koncertnek megkeresik a felelősét, és az anyagi kiesés miatt kompenzációt kérnek majd törvényes jogi keretek között.

„Az emberek továbbra is szeretettel fogadják a művésznőt!"

Az ügyvédet arról is kérdeztük, szerinte mikor lép legközelebb színpadra Dolly, már ha vállal még fellépést.

− Már miért ne lépne fel? Dollynak nem kell védekeznie, ő nem csinált semmi rosszat! Vannak lekötött fellépései, amiket, ha nem mondják vissza, ő teljesít is. Erre ösztönzöm én, és a kollégái is. Az emberek továbbra is szeretettel fogadják a művésznőt! – hangsúlyozta a szakértő. Az interneten látottak alapján az énekesnő mégsem örvendhet maradéktalan népszerűségnek, sokan őt hibáztatják az állatok körül kialakult tragikus körülmények miatt. Az ügyvéd állítása szerint azonban ők nem ezt tapasztalják.

− Persze, megviseli Dollyt a kialakult helyzet, kit ne viselne meg? De ez egy rágalom-hadjárat, amit csak egy szűk csoport erőltet. Dolly éli a megszokott normális életét, intézi a teendőit, sokat dolgozik.

Az utcán sétálva megállítják, megpuszilják, a szeretetükről biztosítják, jó a közhangulat.

− tette még hozzá dr. Zamecsnik Péter.