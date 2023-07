Újabb világsztárokat hódított meg Nanushka

A magyar divattervező, Sándor Szandra hihetetlen népszerűségre tett szert az elmúlt években, és ruhái egyre gyakrabban tűnnek fel a világsztárok gardróbjában is. Az újabb és újabb megjelenéseket látva már egyértelműen kijelenthetjük, hogy a Nanushka termékek a hírességek alapdarabjaivá váltak.

A Szex és New York című sorozat sztárja, Cynthia Nixon legújabb sajtókörútján egy Nanushka kötött darabban, a Janne ruhában tündökölt. A színésznő a ruhát viselve posztolt is a közösségi médiában, amelyben elismerően említette a Nanushka márkát. Az Instagram bejegyzésében taggelte is a divattervezőt, ami még inkább azt erősíti meg, hogy mennyire megszerette a márka darabjait.

Cynthia Nixon legismertebb karakterét, Miranda Hobbest is láthattuk már Nanushka kreációban. A Szex és New York folytatásában, az And Just Like That egy részében Miranda egy Nanushka Paige Tencel overált viselt.

A szupersztár énekes, Justin Bieber sem maradhat ki a Nanushka rajongói közül! Nemrégiben egy régebbi darabhoz nyúlt, egy Tallis inghez. A világsztár nemcsak Sándor Szandra ruháit viseli előszeretettel fellépéseken vagy akár a hétköznapokon, hanem a kiegészítők közül is szívesen válogat. Egyik ilyen alkalommal, a Super Bowlon egy Nanushka napszemüveget viselt.

Cynthia Nixon pompázik a Nanushka Janne ruhában

Justin Bieber felesége, Hailey Bieber is választott már Nanushkát a tökéletes megjelenéshez. Az ilyen esetek azt mutatják, hogy a Nanushka márka nem csak a hírességek, hanem a divat szerelmeseinek körében is rendkívül népszerű.

Összességében elmondható, hogy a Nanushka ruhák és kiegészítők egyre gyakrabban találhatóak meg a világsztárok gardróbjában. A márka divatos és kényelmes darabjai, valamint azok minősége és egyedisége vonzza a hírességeket, akik büszkén viselik a Nanushka termékeket.