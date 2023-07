„Nem tudom, most hogyan tovább…” – nem tudják kideríteni, milyen betegség kínozza Molnár György Elefántot

Ahogy arról a Bors beszámolt, több mint öt héttel ezelőtt nem szűnő mellkasi fájdalmai miatt Molnár György Elefánt maga hívta ki a mentőket. Először a Kútvölgyi Kórház kardiológiai osztályán, később a Budapesti Szent Ferenc Kórházban próbálták kideríteni, mi okozza a problémákat. Július 12-ére volt kiírva arra a speciális vizsgálatra, amitől a megoldást várta, ami után elkezdődhet az irányított kezelése. Sajnos nem így történt. A Bors munkatársa a vizsgálat eredményéről érdeklődött, de nem kaptunk megnyugtató választ. A zenész elárulta, egyre aggasztóbb, hogy továbbra sincs diagnózis.

Még mindig nincs megfejtve, mi okozza a szédüléseimet.

A vizsgálat neve TILT asztal nevű teszten vettem részt (TILT Teszt: a kardiológus ajánlhat hajlított asztali tesztet vagy TILT-tesztet az ájulási epizódok vagy a rövid távú eszméletvesztés (syncope) okának meghatározására. A teszt során a páciens egy asztalon fekszik, amely fokozatosan vízszintes irányból különböző szögekbe dől. A teszt azt méri, hogy a vérnyomás és a pulzus hogyan változik a gravitáció hatására – a szerk.) – mesélte az Omega gitárosa, majd a vizsgálat részleteiről is beszámolt.

Szeretné, ha már a megfelelő kezeléseket elkezdhetnék Fotó: Facebook / Omega

Számára is új volt a speciális vizsgálat

– Ráfektetnek egy asztalra, és beállítanak 45 fokos szögbe. Nem fejjel lefelé, hanem fölfelé – hangsúlyozta mosolyogva Gyuri. – Eközben felszerelnek mindenféle eszközzel, mérik a vérnyomásodat, a pulzusodat, EKG-t is csinálnak, vérszaturációt, azt hiszem, mindent elmondtam. Korábban nem hallottam erről a szerkezetről, nekem is új dolog volt. Azt tudom, hogy a szédüléses tünetek vizsgálatára használják, és ha itt van a probléma, akkor nekem el kellett volna ájulni az asztalon. De ez nem történt meg! – árulta el érdeklődésünkre. – Folyamatosan azt kérdezgették, hogy nem vagyok-e rosszul, az asztalon semmi nem történt, viszont mondtam nekik, majd ha visszaállítanak vízszintesbe, akkor nem leszek jól, így is volt, miután felálltam.

Ezt leszámítva nem volt kellemetlen a vizsgálat. Sőt! Körbe voltam véve egy hölgykoszorúval. Nem győztem nekik megköszönni, hogy végig szórakoztattak, egyébként halálra untam volna magam.

Volt egy doktornő, ő két medikát, az asszisztens pedig egy gyakornokot hozott magával. A tiszteletet és a gondoskodásukat éreztem – fűzte hozzá.

Nem tudni, mennyi vizsgálat vár még rá, mire kiderül a problémája Fotó: Dallos István

Továbbra is bizonytalanságban kell élnie

Sajnos az a legnagyobb probléma, hogy még mindig nincs előrelépés, és továbbra is bizonytalanságban kell élnie.

Ebben a pillanatban nem tudom, hogyan megyünk tovább. Nagyon bíztam ebben a vizsgálatban, hogy végre kiderül, mi nincs rendben velem, és ennyi idő után el tudjuk kezdeni a megfelelő kezelést.

A következő konzultáción fogom megbeszélni az orvosommal, mi jön ezután. Egyébként a szédülés nem szűnt meg, de nem rosszabb a helyzet. Épp elég nagy baj, hogy ez még mindig jelen van. Kíváncsi vagyok, mi lehet velem, és várom, hogy megszűnjön a problémám – mondta.