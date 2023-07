Megszólalt Curtis Marics Petiről: ilyen esélyei vannak a jövőben

Ahogyan azt mi is megírtuk, Marics Peti olyan hevesen ugrált az egyik fellépésén, hogy elesett és eltört a lába. Ez több szempontból is problémás: egyfelől fájdalmakat kellett átélnie az énekesnek, így mindenki bízik abban, hogy mihamarabb felépül és nem lesz komolyabb baja. Másfelől több fellépését és koncertjét is le kellett mondania, ami miatt csalódottak a rajongók. Az is ismeretes, hogy Marics Peti együtt focizik Curtisékkel, így azonban egy ideig nem tud pályára állni. A rapper most azt számolgatja, milyen kilátásai vannak ebben az évben:

Meglátogattuk Petit, vittünk is, kaptunk is ajándékot. Hamarosan kezdi a rehabilitációt, nyár végére pedig ismét pályán lesz majd

- vélekedik.