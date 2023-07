Megszólalt a szakértő: komoly veszélyben van Marics Peti egészsége

A rajongótáborát igencsak megrendítette Marics Peti balesete a ValMar koncertjén. A színpadon egy mozdulatnál eltörött a bokája. Az énekes fekvőgipszbe kényszerült. Figyelemre méltó, hogy viszonylag rövid ideje tartó karrierje alatt nem ez volt az első balesete, olyan, mintha átok kísérné az énekest! Tavaly ilyenkor pedig szinte az összes koncertjét le kellett mondania a zenekarnak, mivel Peti hangszálai nem bírták a folyamatos terhelést.

Marics Peti két végén égetve a gyertyát dolgozik egyfolytában - Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin

„Antibiotikumot írt fel az orvosom, már csak néhány szem gyógyszer van hátra, és véget ér a kúra. Igyekszem kevésbé erőteljesen kiabálni a színpadon, de én azért érzem, hogy nem vagyok százszázalékos” – nyilatkozta tavaly a Borsnak.

„Marics Peti tehetségesebb annál, mint amit megmutat”

Bár úgy tűnhet, évtizedek óta ontja a slágereket, a kora meglepetés: mindössze 26 éves! Ám ezrek rajonganak érte, tele a naptára, és nincs egy szabad perce sem. A nullával egyenlő pihenés azonban nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is megviselheti az énekest, főleg ha hosszan tartó időszakról van szó.

– Fiatal kora ellenére elismert és népszerű karakter, sokak szemében egyfajta ideál.

Figyelnie kell arra, hogy ne vigye túlzásba a rivaldafényben való sütkérezést. Nem lenne szabad feladnia a tehetségét azért, hogy mindennap láthassák a képernyőn vagy a színpadon.

Peti te­het­sé­ge­sebb annál, mint amit megmutat, erre az életre pedig rámehet az egészsége is – mondta dr. Rusz Edit klinikai szakpszichológus a hot! magazinnak.

Hiába kellene pihennie a lábtörése miatt, esze ágában sincs, folyamatosan koncertezik - Fotó: Mate Krisztian

„Az itthoni ismertség is sokszor túl sok tud lenni”

Az énekes a magazinnak adott korábbi mélyinterjújában beszélt a sikerről, amit olykor ő is nehezen visel el, sőt annak feldolgozásáról is mesélt. Mégis úgy tűnik, hogy ezekkel még a mai napig nem birkózott meg.

– Őszintén szólva, az itthoni ismertség is sokszor túl sok tud lenni. Hálás meló, de vannak nehéz pillanatok. Amikor érzem, hogy kezdek lemerülni, leülök kicsit napozni a teraszon, vagy elmegyünk szaunázni, ami kikapcsol a körforgásból. Nem sok olyan napom van, amikor nincs fellépés, klipforgatás vagy interjú, fotózás – mondta akkor.

A szövegei mellett a tettei sem hazudtolják meg a korát, hiszen még fiatal, de az éjszakában él, ez pedig szintén nem kedvez az egészségének.

– A szakemberek arra próbálják figyelmeztetni az embereket, hogy a tehetséget, a tudást az értékrendnek megfelelően kell kezelni – tette hozzá dr. Rusz Edit.

A legnagyobb siker is lehet csalóka, és ha ezt az énekes nem veszi tudomásul, ha nem akarja elfogadni, hogy csak a tudásával is elérhet eredményeket, akkor összeroppanthatja a siker, erre pedig már többször volt példa a szórakoztatóiparban.

Kötelező viselni a fekvőgipszet Dr. Bense Tamás orvos a Borsnak adott interjújában beszélt az idő előtti bokaterhelés veszélyeiről. „Hét napig, amíg a duzzanat le nem megy, muszáj fekvőgipszet viselni. Utána következik a járógipszes időszak, ami nagyjából hat hét, ennél kevesebb már kockázatos – figyelmeztetett a doktor úr. – Ebben a szakaszban már ajánlott is valamennyire terhelni a sérült végtagot, de koncertezni, komolyabban megerőltetni a lábat nem nagyon ajánlott: az ember többet árt vele, mint használ” – mondta a szakember.