Mi lesz így Marics Petivel? Aggódnak a rajongók

Fantasztikus bulival tért vissza a színpadra Marics Peti csütörtökön, pontosan két héttel a parkos lábtörése után. Mint arról a Bors is írt, a teltházas koncerten az első szám felénél az énekes ugrálás közben elesett, aminek törés és szalagszakadás lett a vége. Először fekvőgipszet kapott, szigorú ágynyugalomra ítélte a doki, amit be is tartott. De utána az orvossal egyeztetve folytatódott a ValMar turné, négy este, négy különböző városban lépnek fel, megígérve rajongóiknak, hogy mindenhol parázs bulit csapnak.

Marics Peti nem kíméli magát, felpattan a koncerteken a székéből (Fotó: Facebook / Máté Antal)

Nem vigyáz magára, járógipszes lábbal is ugrál a koncerteken

Kényszerpihenője után a ráckevei Duna-part Feszten megmutatta a ValMar, hogy énekesük sérülése ellenére is fergeteges hangulatot varázsolnak a színpadra a koncerteken. És tele is van a duó koncertnaptára, nem akartak csalódást okozni rajongóiknak, hogy mint tavaly hosszabb pihenőre mennek. Persze ez érthető is, nagyon fut az együttes szekere az Úristen című daluk és a Sztárban Sztár-os szereplésük után.

Lett egy bokatörés, szerencsére nem elmozdulásos, úgyhogy nem súlyos, illetve bokaszalag is szakadt. Még jó egy hét fekvőgipsz (így sajnos ezen a héten még nem tudok menni fellépésekre), de jövő hét kedden kapok járógipszet, és onnantól folytatjuk a nyarat. Kevesebb ugrálással, de együtt. Köszi mindenkinek a jókívánságokat és szeretetet, amit az utóbbi napokban végtelen dózisban küldtetek felém

- írta múlt héten Instagram-posztjában az énekes.

Szóval a ráckevei koncert után kis pihenőjük sem volt, másnap már 250 kilométerrel arrébb, Nyírbátorban léptek fel, majd újra utazás, szombaton Villányban, vasárnap pedig már Erdélyben, Marosvásárhelyen bűvölték el a rajongóikat.

Amivel nem is lenne baj, ha Marics a sérült lábát tudná kímélni. De eddig minden koncerten hiába volt széke és az elején ülve is énekelt, de a koncert és a jó hangulat hevében mindig felpattant és aztán úgy nyomta a bulit. Amitől persze megőrültek a rajongók, csak kérdés, meddig bírja így a törött boka. Főleg, hogy ezután is szinte minden nap fellépésük van...