Megszólalt a botrányok után L.L. Junior

L.L. Junior a már tőle megszokott őszinteséggel beszélt arról, hogy múlt héten többször is akaratlanul zűrbe került. Pedig ő csak a zenére akar koncentrálni, többek közt Azahriah-val közös számukra.

Az elmúlt napok botrányai után tisztázni akart mindent L.L. Junior (Fotó: Markovics Gábor)

Az énekes nem is érti, hogy mi történik vele mostanában. Mint ahogy a Bors is írt róla: eltűnt méregdrága telefonja tele privát tartalmakkal, majd épp visszakapta, kiakadtak rá rajongói, mert meztelen kislányával közös fotót posztolt. Mindezt azzal tetőzte, hogy ittasan beszélt követőihez, miközben a kommentelők szerint párjával, Dárdai Blankával sincs minden rendben köztük. Ezt cáfolandó, az egyik reggeli műsor felvételére kézen fogva érkeztek a fiatal szépséggel.

− Együtt vagyunk Blankával, ez nem is kérdés! Zenész vagyok, én is próbálok a kaptafánál maradni. Próbálom erre fektetni a hangsúlyt, de az utóbbi időben nem tudom, mi van a levegőben, bizonyos dolgok történtek - magyarázta a stúdióban Junior. − Álszent támadásnak tartottam, hogy a kislányommal fürdök a medencében és ez valakinek nem tetszik, beszólnak kommentben, hogy ne tegyem ki az oldalamra vagy adjak rá egy fürdőruhát. Ebben semmi szexualitás, pornográfia nincs, még a határát sem súrolja… Sőt! Megkérdeztem az anyukáját is, hogy levegyem-e, de azt mondta ő is, hogy nem gáz. Nekünk ez egy élvezetes időtöltés volt. És jelentsenek fel, de imádom szájon csókolni a kétéves lányomat!

Az énekesnek nemrég a telefonja tűnt el, egymillió forintot ajánlott fel a megtalálónak, de végül ingyen visszakapta.

Egy nagyon kedves pár, Alex és Niki találták meg, el is hozták nekem. De amikor fizetni akartam, nem fogadták el, mert voltak olyan pillanatok az életükben, amikor a zeném segített nekik. Ez nagyon-nagyon jólesett!





Azahriah-ért rajong

Az elmúlt napok botrányai után a rapper szeretne a zenére koncentrálni. Főleg, mert amióta elhunyt a menedzsere, nem készített új albumot.

− Néha dobtunk ki dalokat, de 23 szólóalbum után kicsit megpihentem. Demjén Ferenc zenésztársának, Závodi Jánosnak a fiával, Marcival dolgozom most együtt, fantasztikusan tehetséges. Azahriah a másik nagy kedvencem, rajongok érte, lesz is közös dalunk.