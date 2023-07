"Már nincs sok hátra" - hamarosan kezükben tarthatják közös gyermeküket Vasvári Vivienék

Kijelenthetjük, hogy Vasvári Vivien élete egyik legboldogabb időszakát éli, hiszen nem is olyan régen kimondta a boldogító igent szerelmének, Bodnár Zsigmondnak, és közös babájuk is heteken belül világrajön. Érthető hát, hogy a sztáranyuka kiélvezi minden percét ennek az időszaknak, még akkor is, ha már egyre fáradtabb.

Egyre nehezebben viseli a terhességét Vasvári Vivien Fotó: Vasvári Vivien

Az Instagram-oldalán a lelkes követői meg is kérdezték, hogy viseli ezt a pár hetet, főleg a nyári kánikulában. Mint kiderült, a csodaszép anyukát nem a hőség zavarja a leginkább, sokkal inkább a pluszkilók és a vizesedés, aminek nem igazán örül.

Még mindig nehéz elviselnem a pluszkilókat és a vizesedést, de hát, ez van. Majd hamarosan elmúlik ez az érzés, már nincs sok hátra

- fogalmazott válaszában Vivien, aki egyébként az edzésről sem mondott le, nagy pocakkal, napi 15-20 percet megenged magának az edzőteremben, persze arra odafigyel, hogy véletlenül se hajtsa túl magát.

Kisfiúval bővül a család

Lapunk értesült májusban elsőként, hogy Vivien és Zsigmond családja egy kisfiúval lesz gazdagabb. A szerelmesek az örömhírt pont az esküvőjükön tudták meg, ezzel megkoronázva a nagy napot. Nem csoda, hogy mindenki könnyekben tört ki, mikor kiderült a baba neme.

A gyerkőcök kislányt vártak, de nagyon örültek a kisfiúnak is, amikor megtudták a hírt. Mindenki sírva örült

- mondta akkor a Borsnak Vivien, aki hozzátette azt is, hogy gyermekük különleges és meghatározó nevet fog kapni. Bár nem árulták el, hogy pontosan mit terveznek, hamarosan a nagyvilág is megtudhatja, hiszen a kismama belépett a 37. hétbe.