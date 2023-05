A békülés után azonnal szintet lépett L.L. Junior és Dárdai Blanka kapcsolata

Ember legyen a talpán, aki követni tudja L.L. Junior és Dárdai Blanka kapcsolatát, hiszen sosem lehet tudni, hogy éppen mikor vannak együtt vagy mikor tartanak egy kis mosolyszünetet. A 23 éves énekesnő és a nála 18 évvel idősebb rapper tavaly került közelebbi viszonyba, s bár eleinte próbálták titkolni a románcukat, nem jártak sikerrel, ráadásul a romantikus idill sem tartott sokáig. Februárban sírva búcsúztak egymástól, ugyanis Junior három hónapra Dominikára költözött, Blanka pedig itthon maradt, mondván: ha igazán szeretik egymást, a kapcsolatuk kibírja ezt a távolságot. Nos, a távolságot nem bírták ki, azonban a szerelmüket ez is bizonyította: az énekesnő repülőre ült, és egyenesen a rapperhez utazott... Ám a boldogságnak gyorsan vége lett, a tűz vagy hamar kialudt vagy túl nagy lánggal égett...

Vége a mosolyszünetnek L.L. Junior és Dárdai Blanka között (Fotó: Máté Krisztián)

Jelenleg nem vagyunk együtt Blankával, van egy kis mosolyszünet közöttünk. Meglátjuk, mi lesz a vége. Az is lehet, hogy végleg véget ért közöttünk minden, de az is lehet, hogy nem

– jelentette ki a rapper még Hajdú Péter műsorában, aki aztán az adást követően megcáfolta a mosolyszünetet. Múlt pénteken Juniort és Blankát Budapest egyik legmenőbb reggelizőhelyén látták turbékolni a XIII. kerületben, majd ez egyik felkapott pesti szórakozóhely nyilvános eseményén is együtt mutatkoztak. Tehát kijelenthető, hogy sikerült ismét visszatalálniuk egymáshoz.

Dúl a szerelem Dárdai Blanka és L.L. Junior között (Fotó: Facebook / Kiosk)

Lilivel töltötték a napot

Bár a közösségi oldalukon még nem kommunikálnak közvetlenül arról, hogy újra fellángoltak köztük az érzelmek, a szemfülesebbek előtt nem titok, hogy minden szabad idejüket együtt töltik. Így volt ez a minap is, amikor Junior kislányával, Lilivel osztott meg több fotót. A felvételek tanúsága szerint egy szervezett, közös játékon vettek részt, ahol többek között dinókat is formáztak gyurmából. Ám nem csak ketten voltak, az eseményen részt vett Dárdai Blanka is...

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy időközben az énekesnő megismerkedett Junior és Körtvélyessy Kinga kislányával is, azaz valóban komolyra fordulhatott a kapcsolatuk a legutóbbi mosolyszünetet követően.