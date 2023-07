"Mindenki ordított, sírt" - jégeső pusztította el Bódi Guszti családjának otthonát

Nagyecseden számos családtagja él Bódi Gusztiéknak. A mulatós sztár most rettenetesen aggódik szeretteiért, a vihar komoly károkat okozott nekik.

– Szétvert mindent! – mondta a Ripostnak Guszti. – Az előtér, az autó, semmi nem maradt egyben. Telefonon érdeklődtünk a családtól, nagyon elkeseredtek, a húgom sírva mesélte el, mi történt. Az idősebbek azt mondják, soha életükben nem láttak még hasonló jégesőt Nagyecseden.

Olyan volt számukra, mint a pokol, féltek, mindenki ordított, sírt, a gyerekek a ijedtségtől vigasztalhatatlanok voltak.

Úgy mesélték, hogy az egészet ahhoz tudnák hasonlítani, mintha golyószóróval lőtték volna a cserepeket, az előtetőket és az autókat. Épp azt beszéltük itthon a családdal, akinek nincs biztosítása, mi lesz velük, hogyan fogják tudni rendbe hozni a megrongálódott házukat – mesélte a lap érdeklődésére az énekes.

Guszti: Borzalmasan sajnálom őket Fotó: Markovics Gábor

„Ez én már egyszer átéltem”

Guszti jól tudja, min mentek keresztül a helyi lakosok, több mint negyven évvel ezelőtt hasonló esetnek volt szemtanúja.

– Amikor 1980-ban katona voltam, ugyanilyen hatalmas vihar sújtotta Nagyecsedet.

Nagyon sok ház tetejét összetörte, a miénket sem kímélte, azt még le is repítette.

Én ezt már egyszer átéltem, így teljes mértékben együttérzek az ottani lakosokkal – emlékezett vissza. – A húgom is és a veje mind a saját kezükkel építették a házukat, a kis összekuporgatott pénzükből. Rengeteget dolgoztak és dolgoznak a megélhetésükért. Most pedig azon küzdenek, hogyan fogják helyrehozni a kárukat. Ígért a helyi polgármester segítséget nekik, ez az egy reményük maradt. Kaptak nejlonokat, hogy ne ázzanak tovább be, és személyesen majdnem minden házhoz ellátogatott, hogy megnézze, kinek, mire van szüksége – árulta el a mulatós sztár. – Nagyon szomorú ez az eset, borzalmasan sajnálom őket. Felajánlottam a segítségemet, de nem fogadták el, azt mondták, ahogy eddig, ezt is megoldják.

Ilyenkor nem tud mit tenni az ember, csak megpróbál lelket önteni beléjük.

Óriási lukak keletkeztek a cserépben, a redőnyben, olyan, amit még nem látott senki – mesélte Guszti.