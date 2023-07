Itt az első fotó: Puskás Peti végre a kezében tarthatja kis büszkeségét

Akik figyelemmel követik Puskás Peti pályafutását, azok tudják, hogy nagyon sokoldalú tehetség. Amellett, hogy nagyszerű zenész - akinek egyébként az újonnan megjelent klipje hatalmas sikereket aratott -, nagyszerű férj, aki hamarosan gondoskodó édesapa is lesz. Bár Dallos Bogival való közös gyermekük még nem született meg, azért munkája gyümölcsére már most is büszke lehet Puskás Peti. Ismeretes róla ugyanis, hogy vegán aktivista: semmiféle állati eredetű terméket nem fogyaszt. Ezért elkezdett kertészkedni, hogy saját termésű zöldségei és gyümölcsei legyenek. Van oka a büszkeségre, most ugyanis a kezében tarthatja az első olyan termést, amely az ő munkájának köszönhetően bújt ki a földből. Sokan gratulálnak neki, Peti pedig megígérte, hogy jövőre már jobban fog menni, és lesz több is.