Puskás Peti büszkén mutatta meg az első felvételt róla: özönlenek a gratulációk

Puskás Peti már egy hónapja harangozta be, hogy egy nagyszabású klipet dob be. Ismeretes, hogy az énekes nagy Stranger Things-rajongó, éppen emiatt nem szerette volna kihagyni a lehetőséget, hogy ő is belépjen Hawkins dimenziójába (vagy inkább dimenzióiba). Egy klip erejéig ugyanis a szereplők bőrébe bújtak, és ennek témáját ölelte fel a történet. A rajongók egyébként nagyon várták már az új klipet, és még egy videóváró bulit is szervezni szerettek volna.

Puskás Peti most örömmel jelentette be, hogy elkészült a klip, és alig várja, hogy megossza a rajongókkal. Először egy rövid felvételt mutatott az elkészült műremekről:

Hamarosan pedig felkerült a YouTube-ra is, ahol özönlenek a gratulációk.