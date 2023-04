Konkrét időpontot árult el Puskás Peti: ekkor érkezik

Puskás Peti nem is lehetne boldogabb, hiszen minden álma valóra vált. Az egész ország rajong zenéiért, sok-sok fellépést vállal, emellett pedig magánélete is rendezett. Nemrégiben feleségül vette szerelmét, a szintén zenész Dallos Bogit, most pedig első gyermeküket várják.

Puskás Peti és Dallos Bogi boldogabb már nem is lehetne. Fotó: Bors

Együtt örült az egész ország, amikor Puskás Peti és Dallos Bogi bejelentették, hogy babát várnak. Mióta csak együtt vannak, nagyon harmonikus és kiegyensúlyozott párként működnek, és soha nem került nyilvánosságra egyetlen vitájuk sem. Boldogabbak tehát nem is lehetnének, ezért aztán nemrégiben összeházasodtak, most pedig nagy szeretetben várják első kisbabájukat.

Ismeretes az is, hogy Puskás Peti elkötelezett vegán, és olybá tűnik, hogy terhessége alatt Dallos Bogi is folytatja a vegán életformát, emellett arról is felreppentek a pletykák, hogy születendő gyermeküket is vegánként fogják nevelni.

Amellett, hogy nagyon boldog házasságban élnek, továbbra is mindketten nagy hangsúlyt fektetnek zenei karrierjükre. Dallos Bogiról férje mutatott egy csodálatos felvételt, amelyen együtt énekel Delbel Jankával.

Puskás Peti pedig gőzerővel dolgozik a The Biebers zenekarral, amely számos sikert ért már el a 2012-es megalakulása óta. Sok sikerdaluk született, emellett a videóklipjeik is nagyon népszerűek. Az énekes most nagyszerű hírt jelentett be: érkezik a The Biebers legújabb videoklipje, amely a Padlás című dalhoz készült. A klipben Lábas Viki is szerepel, így a rajongók hatványozottan várják.