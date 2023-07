Imádják a kommentelők Kulcsár Edinát, sugárzik a boldogságtól

Kulcsár Edina tíz hete adott életet Varga Márkkal, vagyis G.w.M.-mel közös lányuknak. Az egykori szépségkirálynő saját elmondása szerint nem görcsöl rá, hogy visszanyerje egykori alakját. Bár korábban is rengeteg kritikát kapott, elmondta, hogy nem foglalkozott ezekkel, pedig még tehénnek is nevezték.

A közelmúltban a Sugarbird is felkérte, hogy legyen a márka arca. A képeket elnézve fantasztikus formában van. A napokban a közösségi oldalára rakott ki egy posztot, amelyen az üzletét reklámozza. A videóban egy fehér topban és farmernadrágban látható Edina. A rajongók is észrevették, hogy fantasztikusan néz ki az egykori szépségkirálynő és nagyon pozitív a kisugárzása.

Ugyan a hócipőm is tele volt velük, de el kell ismerni, hogy látszik rajta a boldogság. Látszik, hogy önfeledten boldog, mert egy olyan párja van aki úgy szereti ahogy van és aki mellett nem érzi kötelességnek, hogy ötvenkilós legyen vaságyastól. Egészség és boldogság legyen, a többit meg lehet venni.

– írta elismerően az egyik követő, Edináról.

A képet ide kattintva nézheted meg!



Kulcsár Edina kiegyensúlyozott lett G.w.M mellett. Fotó: Bánkúti Sándor

Minden nap dolgozik az önelfogadásán

A háromgyerekes anyuka mindennap dolgozik önmagán, de ugyanakkor tudja, hogy ez nem mindenkinek olyan egyszerű.

– Mindennap azon dolgozom, hogy elfogadjam magamat úgy ahogy vagyok. Ez az út a többségnek nem olyan egyszerű, hiszen sokkal könnyebb azt mondani másoknak, hogy fogadd el magad, mint ezt magunkban ténylegesen megvalósítani. Nálam nemcsak a plusz kilók, hanem a hajszálerek is játszanak, amelyek a lábamon eléggé látszanak. Utóbbival gyerekkorom óta küzdök. Vannak napok amikor nem érdekel, de többnyire a hosszú nadrágokat preferálom inkább, még nyáron is – fejtette ki az üzletasszony, aki a követőit is megkérdezte az önelfogadásról.