Tündéri családi fotó: egy képen Győrfi Pál összes gyermeke

Győrfi Pál a sok elfoglaltsággal járó munkája mellett, főállású apaként is igyekezik helytállni. Most nagyobbik lánya, Alíz tizenkettedik születésnapját ünnepelték és ez alkalmából gyűlt össze a népes família.

12 éves lett a nagyobbik lánya

Az Országos Mentőszolgálat szóvivőjének négy gyermeke van. Előző házasságából született fia, Dani már 26 éves és a tévénézők számára sem ismeretlen. A Dancing with the Stars című TV2-es showműsor egy korábbi évadában is szerepelt és a TikTokon is népszerű. A mentőtiszt második házasságából három gyermeke született: Ádám, Alíz és Lilla. A középső gyerkőc, Alíz most ünnepelte a tizenkettedik születésnapját.

„Három szépségkirálynővel élek együtt"

A büszke apuka év elején egy szépségversenyen zsűrizett, akkor a Borsnak így fogalmazott:

Én három szépségkirálynővel élek együtt. Az egyik a feleségem, a másik kettő pedig a 9 és a 11 éves lányaim!

– utalt feleségére, Adrira, és – az akkor még 11 éves – Alízra, valamint húgára, Lillára.

Később lapunknak azt is elárulta: olykor nem tud nemet mondani gyermekei kívánságára. Éppen a szülinapos Alízzal esett meg, hogy mindenáron törpenyulat szeretett volna.

– A feleségemmel kölcsönösen Nyuszinak, Nyuszikának becézzük egymást! A nyúl az egyik kedvenc állatom. Aliz lányomnak vettünk is egy törpenyulat, de kiderült, hogy ez átverés és nem is olyan törpe… Azóta két nyuszival élek – humorizált a szóvivő.