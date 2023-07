Failoni Donatella elárulta: Oszter Sándor madár képében tért vissza hozzá

Idővel minden veszteség, fájdalom csillapodik, és ez nincs Failoni Donatellánál sem másképp. Az pedig különösen megnyugtató számára, hogy úgy érzi, férje ma is vele van, mindezt pedig abból érzi, hogy különböző jeleket kap folyamatosan a színésztől.

Sándor negyvenöt éven át volt a párom, imádtam, és a mai napig imádom. Nagyon hiányzik.

– De, hála istennek, a lányom fantasztikus ember. Szandi végtelenül talpraesett, ügyes, okos és szép lány. Sándor pedig mindig meglátogat engem madár képében. Tudniillik kettéosztottuk a hamvait, az egyik része a Farkasréti temetőben található – a férjem állami temetésben részesült, hiszen megérdemelte –, a másik pedig a Börzsönyben, a kedvenc lese alatt van eltemetve. Egy darabig ott volt nálunk, sokszor ki is mentem hozzá beszélgetni – mesélte a Sorry! magazinnak adott interjúban a zongoraművésznő, aki egy esetet is felidézett.

Sosem unatkozik, mindig talál a kertben vagy a házban elfoglaltságot magának. Fotó: Móricz István

„Állandóan jeleket kapok tőle”

– Egy ilyen beszélgetés után egyszer bementem a szobába, és a kismadár ott ült a szalon egyik székén – ilyenre addig soha nem volt példa. Megkérdeztem tőle: „Te hogy kerülsz ide?” Erre fogta magát, átrepült a másik szobába, és leszállt Sándor ágyára.

Azonnal tudtam, hogy Sándor az! Mindig szerette a madarakat. Az a kismadár mindmáig rendszeresen bekopog az ablakomon, még itt, a Balatonon is.

– Mintha Sándor őrizne engem. Rengeteg hasonló dolog történt, mióta elment. Anyák napján egyszer a lányommal beszéltem telefonon Sándorról. Miután leraktam a kagylót, nekiláttam keresztrejtvényt fejteni. Az első kérdés, ami a beszélgetésünket követően elém került, így szólt: Kossuth-díjas színművész, Sándor, 1948–2021. Állandóan jeleket kapok tőle és az édesapámtól is – árulta el az özvegy.

Az özvegyet nagyon megrázta férje elvesztése Fotó: Móricz István

Sosem unatkozik: Dolgozom a kertben, jókat főzök, jönnek hozzám a barátaim, jól elvagyok

Donatella a fővárostól távol él, visszavonulva a társasági élettől. De így sem magányos, egyrészt lánya mellette van, másrészt pedig mindig talál elfoglaltságot magának.

– Gyönyörű helyen lakom! Amióta tehetem, és nem utazom, nincsenek fix elfoglaltságaim, azóta minden év márciusától itt töltöm az időmet. Nem kifejezetten nyaralás ez, inkább amolyan elvonulás. Még a Balatonban sem fürödtem az idén – mondta mosolyogva. – Látom a magyar tengert széltében-hosszában, de még nem mártóztam meg benne. Dolgozom a kertben, jókat főzök, jönnek hozzám a barátaim, jól elvagyok – árulta el a lap érdeklődésére.