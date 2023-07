Ez egyre aggasztóbb: Marics Petit ismét magára hagyta fiatal kedvese

Rájár a rúd Marics Petire! A fiatal énekes június 22-én súlyos balesetet szenvedett a Budapest Park színpadán. Egy látványos ugrást követően olyan szerencsétlenül ért földet, hogy eltörte a bokáját, azóta is lábadozik. Bár múlt héten azt ígérte, járógipsszel már folytatni fogja a nyári turnét, egy orvos szerint ez igencsak kockázatos vállalkozás.

Kedvese a baleset idején a hasát süttette

A ValMar duó egyik énekesét még néhány hónappal ezelőtt boronálták össze a fiatal és rendkívül szemrevaló színésznővel, Kovács Gyopárral, és bizony az ő esetükben is igaz lehet a mondás, hogy nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja. Gyopárt korábban láthattuk a ValMar klipjeiben is, az egyikben ráadásul egy menyasszonyt játszott, így természetesen mindenki arra tippelt, hogy összejött Petivel, amit ő nem erősített meg, de nem is cáfolta a pletykákat.

Most viszont úgy tűnik, a kezdeti felhőtlen boldogság után elkezdtek gyülekezni a viharfelhők a két fiatal feje felett.

Marics balesetének a napján ugyanis Gyopár épp Horvátország egyik legszebb részén vakációzott, távol a szerelmétől, aki pokoli fájdalmakat élt át. Persze a színésznő nem tudhatta, milyen rossz vége lesz a koncertnek, de Petinek minden bizonnyal jól esett volna a támogatás.

Vidéki próba után újabb külföldi út

Miután Gyopár hazaért, a rajongók azt remélték, hogy egyből visszatalál Maricshoz és kipróbálja magát ápolónői szerepben, a valóság viszont egészen más volt. Gyopár azonnal Szeged felé vette az irányt, ott volt ugyanis színházi próbája, amiről be is jelentkezett.

A próbafolyamat mára véget ért, de Gyopár még mindig nem érzett különösebb késztetést arra, hogy Marics mellett legyen. Inkább újfent repülőre ült, és meg sem állt a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetekig, ahonnan szintén bejelentkezett.

Horvátország után a Kanári-szigetek: Gyopár imád utazni (Fotó: Instagram)

Persze bőven benne van a pakliban, hogy az út már rég le lett foglalva és be lett fizetve, így Gyopár nem tudta lemondani, bármennyire is szeretne Marics mellett lenni, ugyanakkor az is biztos, hogy a távolság olyan, mint a szél: a kis tüzeket eloltja, a nagyokat fellobbantja.