„A mi szerelmünk a sírig fog tartani” - megjósolták Rubint Réka és Schobert Norbi jövőjét

Sokszor tesszük fel a kérdést: vajon létezik-e az örök szerelem, vagy csak a romantikus filmek hozománya? Bár sokan az utóbbira tennék le a voksukat, azért a mai, rohanó világban is láthatunk erre ellenpéldát. Nem is kell sokat keresgélnünk, hogy hazánkban megtaláljuk azokat a hírességeket, akik egy életre választották a párjukat...

A jósnő szerint Schobert Norbi és Rubint Réka szerelme örökké tart (Fotó: Nagy Zoltán)

Sírig tartó szerelem

Lénárt Évi már több híresség jövőjét is kiolvasta a tarot kártyájából, ezúttal pedig Schobert Norbin és Rubint Rékán volt a sor. A házaspár az utóbbi időszakban kapott hideget-meleget az interneten: pletykáltak szakításról, illetve egyéb rosszindulatú teóriákat is terjesztettek róluk, viszont mindhiába... Mint kiderült, a sztárpár házasságán nem tudnak csorbát ejteni, ugyanis ők a végsőkig ki fognak tartani egymás mellett. A jósnő szerint ugyanis az angyalok vigyáznak rájuk.

– A házasságuk nagyon stabil, igazi nagy szerelem, örökké tartó, életük végéig együtt lesznek. Aki azt állította róluk, hogy elakarnak válni az egy irigy szakmabeli, tehát a kollégájuk, aki terjesztette róluk ezt a pletykát. Nagyon sok ellenségük van, még szerencse, hogy az angyalok védelmezik őket... – kezdte Évi, aki nem csak Réka és Norbi jövőjét látta, de legidősebb gyermekükét, Laráért is.

Azt láttam még, hogy pár éven belül Lara férjhez fog menni, és ő is sikeres lesz, mint a szülei

- fogalmazott, lapunk pedig kíváncsi volt, mit szól ehhez a jóslathoz a Schobert család.

Réka azt vallja, hogy a család a legfontosabb (Fotó: Nagy Zoltán)

22 éve együtt

Rubint Réka nem csak a testét, de a lelkét is folyamatosan ápolja. Már több mint két évtizede jár légzésterápiára, ami sokszor segítette át egy-egy nehéz pillanaton. Éppen ezért nyitott a spiritualitás felé is, s örömmel vette Évi jóslatát is.

Az az igazság, hogy 21 éve járok légzésterapeutához, és hiszem azt, hogy az energiáinkkal és a gondolkodásunkkal hatással tudunk lenni a környezetünkre. Örömmel hallom, hogy a tarot kártya is igazolást mutat a szerelmünkre, s bár nem szoktam jóshoz járni, hiszek a spiritualitásban

- kezdte a Borsnak Réka, akit egyébként a horvátországi táborában értünk utol. Mint mondta, mindig jó hallani a pozitív visszajelzést a kapcsolatukról, azonban ezektől függetlenül is tisztában van azzal, hogy társát egy életre választotta.

– Norbival 22 éve vagyunk együtt, szeptemberben pedig 21 éve lesz, hogy kimondtuk a boldogító igent. Sok mindenen keresztülmentünk, rengeteg akadályt gördített elénk az élet, de mi akkor is kitartottunk egymás mellett. A kártyától függetlenül is hiszek abban, hogy ha két ember egymás életébe kerül, az nem véletlen, ahogy az sem, hogy kit választunk a párunknak. Éppen ezért számunkra nem is kérdés, hogy a mi szerelmünk a sírig fog tartani – tette hozzá Réka.