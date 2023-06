Hatalmas örömhírt jelentett be Curtis és barátnője

Nemcsak a karrierje, de a magánélete is egyre jobban alakul Curtisnek. A rapper talán soha nem volt olyan sikeres és kiegyensúlyozott, mint manapság. Március végén jelentette be, hogy úgy érzi, ideje lenyugodnia, ezért elhagyja Újpestet és kertes házba költözik szerelmével. Tavasszal már meg is vették a közös otthont Maglódon.

Curtisnek fontos volt, hogy közel legyen a fővároshoz, autóval is hamar be lehessen jutni, ezért esett a választásuk éppen erre a településre. A házat még fel kellett újítani, ám a csütörtök esti posztja szerint végre révbe értek és beköltöztek Judie-val közös otthonukba.

A házhoz hatalmas kert is tartozik, amelyben egy medence is helyet kapott - Curtis kisfiának legnagyobb örömére. Természetesen Doncsinak saját szobája lesz a házban, amit édesapjával közösen alakított ki.