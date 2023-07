Bodrogi Gyula unokájával lép egy színpadra: Összeszokott páros vagyunk

Július 29-én, most hétvégén már kilencedik alkalommal rendezik meg Győrben a Szenes Iván emlékkoncertet. Idén is számos illusztris vendég lép majd színpadra, többek között Bodrogi Gyula, Voith Ági és unokájuk, a nézők számára már jól ismert Enikő, akit a tavaly az egyik tehetségkutatóban ismerhette meg az ország. A Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész a Metropolnak mesélt a közös munkáról.

– Külön, Enikővel és hárman együtt is fogunk énekelni. Ágival megszámlálhatatlan alkalommal láthatott a közönség szerepelni, de Enikővel sem ez az első alkalom. Nem lesz váratlan esemény számunkra, esetleg az ottani közönségnek igen, akik még nem találkozhattak ebben a felállásban korábban velünk – mesélte a Nemzet Színésze a lapnak.

Nem először állnak együtt színpadra (Fotó: Szabolcs László)

„Rutinosan állunk a közönség elé”

A büszke nagypapa érdeklődésünkre azt is elárulta, mivel készülnek a győrieknek.

– Nem titok, a Kicsit szomorkás a hangulatom máma című dalt fogjuk elénekelni. Nagyon jó érzés az unokámmal mikrofont ragadni, és közösen előadni valamit. Azt vettem észre magamon, hogy míg máskor mindig csak magamra figyelek, ilyenkor főleg Enikőre koncentrálok.

Nagyon sokat készültünk és próbáltunk, úgyhogy rutinosan állunk a közönség elé.

– Összeszokott páros vagyunk, és jól tudunk együttműködni – mondta a színművész, aki azt is elárulta, mit gondol arról, hogy unokája is a színpad felé „kacsingat”.

– Még nagyon fiatal, csak tizenkilenc éves, nem lehet tudni, végül milyen pálya felé veszi végleg az irányt. Nagyon tehetséges, az éneklésben is, viszont később másban is megmutatkozhat talentuma, ahol megakad. Hogy ez kapcsolatban lesz-e a színpaddal, majd ő eldönti.

Egyelőre keresi az útját, én csak azt tudtam neki tanácsolni, minden, ami szembe jön vele, bátran fogjon bele.

– Ez úgy is megmutatkozik idővel, nincs semmiről lekésve. Tanácsot nem lehet adni, inkább csak drukkolok neki, hogy sikeres legyen. Azt szoktam mondani: a színészetet sem tanulni, sem tanítani, csak gyakorolni lehet” – mondta a színművész..

A színművész rendszeres szereplője a Szenes Iván emlékesteknek (Fotó: Markovics Gábor)

„Átmenetileg jól vagyok”

Bodrogi Gyulát tavaly előtt augusztusban munkahelyi baleset érte, próba közben zuhant le egy dobogóról, melynek következtében elrepedtek a bordái. Három hónappal később sérve miatt operálni kellett, alig épült fel a műtétből, a Nemzet Színészéhez májusban mentőt kellett hívni, és bevizesedett tüdővel került kórházba. Intenzív osztályon kezelték, a gyors orvosi beavatkozásnak köszönhetően szerencsésen felépült. Nem csak a családjára ijesztett rá, egy ország aggódott érte. Szerencsére azóta már felépült, sőt a színpadra is visszatért. Bár a nyár most lazábban telik, ősztől újra kemény időszak vár rá. Hogy szolgál most az egészsége, a Metropolnak árulta el a 89 éves színművész.

Köszönöm szépen, azt szoktam mondani, hogy átmenetileg jól vagyok, ebben a korban már nem lehet csak úgy fickándozni.

– Ha pedig ez az időszak tíz évig tart, akkor nagyon jó lesz. Most a nyáron nem vagyok leterhelve, csak néhány feladatnak kellett és kell még eleget tennem. Dolgoztam egy kicsit a Karinthy, majd a Nemzeti Színházban, és filmet is forgattam, de csöppet sem volt megterhelő. A szeptember még lazább lesz, majd októberben vágunk bele a közepébe a munkának – árulta el a lap érdeklődésére.